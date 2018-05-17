油價下周估漲0.3元 95無鉛續創三年半以來新高

2018-05-17 10:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



國際油價持續攀升，據中油浮動油價機制預估，21日凌晨零時起，國內各式汽、柴油價格每公升估分別將調漲0.3元、0.4元，95無鉛汽油繼本周漲破30元大關，再創三年半以來新高點後，下周將持續漲幅態勢，可望漲到30.5元。

據中油浮動油價機制預估，21日凌晨零時起，國內各式汽、柴油價格每公升估分別調漲0.3元、0.4元，若以此調漲幅度計算，國內參考零售價分別為92無鉛汽油每公升新台幣29元、95無鉛汽油每公升30.5元、98無鉛汽油每公升32.5元、超級柴油每公升27.1元。實際調幅需待中油20日中午正式公布。

中油指出，油價下周估持續再漲，上漲原因為美國決定退出伊朗核協議及委內瑞拉產油減少，可能會影響全球石油供應。

中油表示，累算至5月16日的7D3B周均價為75.81美元，較上周74.46美元上漲1.35美元。新台幣兌美元匯率29.827較上周貶值0.003元。

依浮動油價調整機制作業原則，本周汽、柴油價格每公升約各調漲0.3、0.4元，但因美國決定退出伊朗核協議及委內瑞拉產油減少，可能會影響全球石油供應，國際油價持續攀升，加上油價平穩機制調價級距的不同，實際調整金額中油將於20日中午正式公布。