高溫上看36度！吳德榮：鋒面下周三到機率高

2018-05-17 06:16 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，昨天各地天氣晴朗穩定，台北高溫35.6度，創今年平地 (大武沉降高溫除外) 最高溫。中午前後紫外線達危險級及過量級；午後雲量增多，山區有局部陣雨或雷雨，並擴展至花、東部分平地。

他說，直到下周二，鋒面大都在長江流域向東移動，台灣持續受到暖氣團的籠罩。今天至下周二平地天氣晴朗穩定，氣溫持續偏高；中午前後紫外線大多為危險級及過量級，應注意防曬；午後雲量增多，山區有局部短暫陣雨或雷雨雨的機率。

今天北部氣溫約在26至35度、有升至36度的機率，中部26至34度、南部27至35度、東部25至33度。吳德榮說，明天至下周二大台北高溫大都在35度上下振盪，其中有1、2天可能升至36度；其他各地高溫也在34、35度左右；中午前後皆已炎熱如盛夏，要注意防曬，也要多喝水、小心中暑。

下一波鋒面何時抵達？吳德榮表示，下周三鋒面到的機率較高。未來幾天，不僅要持續注意，各模式模擬對鋒面抵達時間的調整；還有鋒面結構、伴隨的天氣現象、其對台灣的影響程度，都需要密切觀察。

中央氣象局說，今天各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫陣雨；午後西半部山區有局部短暫雷陣雨；未來1周太平洋高壓影響，天氣悶熱、陽光強，各地大多為多雲到晴，降雨主要來自午後熱對流所產生的短暫雷陣雨，另外東半部不定時會有局部短暫陣雨。明天、周六高壓偏強、水氣少，午後雷雨侷限在各地山區。

周日至下周三高壓勢力稍減弱，午後除各地山區外，北部平地也有機會出現局部短暫雷陣雨。

溫度方面，白天氣溫持續偏高，各地高溫都在31、32度以上，西半部更可以來到34、35度，尤其明天、周六不排除再高一點，另外中午前後各地紫外線指數都容易達到過量或危險等級，請記得多補充水分及做好防曬工作。