雙贏彩第107021期 頭獎1注中獎

2018-05-16 22:31 中央社 台北16日電



雙贏彩第107021期今晚開獎，中獎號碼為04、22、17、07、08、03、21、01、18、16、15、10。派彩結果，頭獎1注中獎，獎金新台幣1500萬。

貳獎有40注中獎，各得獎金10萬元。

派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。