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台女遊澳門遭鎖車打劫 計程車司機：早點給就沒事了

大福彩第107039期 頭獎摃龜

2018-05-16 22:29中央社 台北16日電

大福彩第107039期今晚開獎，中獎號碼為14、05、06、21、10、22、29，特別號為31。派彩結果，頭獎摃龜。

貳獎有1注中獎，各得獎金新台幣25萬元。

派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。

新台幣大福彩台彩

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