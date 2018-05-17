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止痛藥配酒 大叔險丟小命

2018-05-17 00:13聯合報 記者陳雨鑫／台北報導

食藥署表示，止痛藥應遵照藥師指示及藥品說明書使用。 圖／RF123
食藥署表示，止痛藥應遵照藥師指示及藥品說明書使用。 圖／RF123
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許多民眾感冒頭痛時，皆會到藥局自行買藥，一名55歲大叔頭痛欲裂，吃了幾顆止痛藥沒效，又繼續狂吞，前前後後吞了17顆乙醯氨酚類的止痛藥，疼痛仍舊沒有減輕，為了麻痺疼痛，額外還配了酒，結果馬上狂吐，緊急送醫急救後，急診緊急洗胃，才救回一命。

健保署統計，2016年健保開立的止痛藥，多達9億多顆，但這個數量卻還不包含民眾自行購買的非處方止痛藥，顯示國人每年吃下的止痛藥遠遠超過9億多顆。

食藥署表示，國人常仰賴痛藥，相對出現不良反應的案例也多，平均1年會有200多件因吃了止痛藥出現的不良反應通報，例如皮膚紅腫、腸胃不適、惡心嘔吐等症狀。

開業藥師王俊傑表示，乙醯氨酚類的止痛藥，每次建議先吃1顆，若是症狀未改善，再額外多加一顆，單次最多只能吃2顆，距離下次用藥最多間隔4到6小時，若是一天服用超過30顆就有致命風險。

他也建議，民眾若是自行購買止痛藥，若是連續服用3天，症狀都沒有改善，一定要立即就醫，得懷疑是特殊的病灶引起。

食藥署則表示，應了解止痛藥正確使用方式，遵照藥師指示及藥品說明書使用。

另外，正在使用其他藥品，應主動告知藥師，避免藥品併用可能影響藥效或增加不良反應的風險，例如止痛藥成分常用於退燒藥或感冒藥，一起使用可能造成藥品過量的問題。

再來就是用藥期間不飲酒，食藥署提醒，酒精可能會影響藥效或增加發生不良反應風險，例如止痛藥成分乙醯胺酚併用酒精，可能增加肝損傷風險，非類固醇抗發炎類止痛藥併用酒精，則可能增加腸胃副作用的風險，因此使用止痛藥期間，不應飲酒或併服含酒精飲料。

食藥署健保頭痛

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