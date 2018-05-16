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「準」公共化圖利私立幼兒園？教育部:少子化不能等!

2018-05-16 21:11聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

行政院院長賴清德今公布搶救少子化對策，其中包括教育部今年起試行「建置準公共化教保服務機制」，與符合條件的私立幼兒園合作，將其視為「準公共化幼兒園」，家長僅須負擔相當公共化幼兒園的收費。此一機制公布後，包括兒盟等團體質疑，與其將私幼「準公共化」，為何不直接把經費用於設置公共化幼兒園？並憂心「準公共化」私幼的評鑑標準不如公幼，教育部此舉等於圖利私幼。

兒盟指出，政府與居家保母、私立托嬰中心與私立幼兒園合作提供平價托育服務，輔以托育補助加碼的準公共化教保服務模式，行政院認為這項政策應可受家長好評。事實上，對於辦學良好的私幼、私托來說，市場上早有一定口碑，招生無虞，並無加入準公共化教保服務的必要。兒盟擔心，為了獲得政府補助，營運不佳、招生困難的私幼和私托，加入的可能性大增。

兒盟質疑，在政府管制收費上限，並規範多項合作義務(如：要求服務品質)的前提下，有多少私幼、私托業者、居家保母會願意加入？利潤可能減少、管控可能加重的準公共化教保服務，政府到底有何具體、實質且充分的誘因，可吸引業者和保母加入此合作機制，一旦業者和保母興趣缺缺，準公共化教保服務還推得下去嗎？

教育部提出「通過評鑑或訪視輔導」，與「建立日常管理及退場機制」，作為確保準公共化教保服務品質的控管機制。兒盟認為，對比現行的非營利幼兒園，則是透過審議機制、到園檢查、評鑑與績效考核、每學年須接受會計查核並公告財報等層層控管機制，以保障合理薪資、平價收費及優良品質。試問政府：未來準公共化幼兒園的管理強度，是否會與公共化幼兒園一致呢?

婦女新知基金會則表示，政府提出的「準公共化服務」政策，宣稱要從「收費端」來補助私幼收費與家長自付額之間的差額，卻沒有說明要以業者「什麼時間點的私幼收費」來計算政府補助私幼業者的額度，這豈不是公然提醒私幼業者在政策執行前快快漲價？

「少子化不能等！」對此，教育部國教署副署長許麗娟指出，教育部在盤整幼兒園資源時，發現公幼的設立數量可能趕不上少子化的速度，因此決定採多軌並行的制度，除了在四年內增設公幼兩千多班，也加入私幼「準公共化」這一塊，讓父母有更多選擇。她強調，「準公共化」私幼的評鑑標準一如公幼。

教育部今天說明「建置準公共化教保服務機制」，與符合條件的私立幼兒園合作，將其視為...
教育部今天說明「建置準公共化教保服務機制」，與符合條件的私立幼兒園合作，將其視為「準公共化幼兒園」，家長僅須負擔相當公共化幼兒園的收費。圖/教育部提供
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