網路直播主3個月狂減20幾公斤 肚皮乳房全下垂
25歲網美「天天」（化名）是當紅網路直播主，懷孕後暴肥24公斤，產後她3餐只吃一顆地瓜，3個月內順利回復孕前體重，雖臉蛋依舊清新可人，全身皮膚卻變得有如老奶奶般鬆垮，原本傲人「D奶」也下垂如布袋，「根本包緊緊才能見人！」接受乳房拉提及隆乳手術後，終於回到電腦螢幕前會網友。
收治病患的高雄市立大同醫院整形外科主治醫師賴雅薇發現，不少年輕女生仗著新陳代謝好，靠著節食、運動，3個月可瘦下10幾、甚至20幾公斤，但因瘦得太快，維持皮膚彈性的脂肪也嚴重流失，肚皮出現有如沙皮狗般的鬆垮紋，乳房也變「布袋奶」，不得不求助整形外科醫師，進行拉皮、乳房拉提或隆乳等手術。
賴雅薇說，許多年輕女生以為減重減得愈快愈好，採用激烈的節食甚至斷食手段，皮膚長期得不到營養，就會像「消了風的氣球」皺巴巴，尤其是代表女性性徵的乳房，因支撐乳房、乳腺和肌肉的脂肪量急遽減少，會整個往下垂，呈現「皮肉分離感」，令這些原本就愛美的女孩們相當崩潰，只能透過外科手術補救。
賴雅薇表示，近幾年因胃繞道減重手術風行，部分體型較豐腴的女性做了手術後，在短短幾個月內瘦掉一半體重，同樣出現皮皺肉鬆的困擾，也會到整外求助。她提醒，脂肪是維持皮膚及軟組織彈性的重要營養，在減重過程仍應適量攝取，體重也應以1個月最多減3公斤的速度，循序漸進瘦下來，才不會減了體重、卻減掉青春。
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