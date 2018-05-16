日畫家神還原「半透濕衣女子」 網友眼花以為照片

2018-05-16 22:09 聯合新聞網 綜合報導



日本畫家三重野慶在推特貼出4張畫，逼真度高到讓一般人以為只是普通的攝影照片。 圖擷自 三重野慶推特 分享 facebook

如果不說這是一張人像油畫，你分辨的出來嗎？有一位日本畫家在推特貼出4張畫，逼真度高到讓一般人以為只是普通的照片，讓該畫家無奈表示「雖然是油畫但卻被人當成照片而忽略，但我盡力了」，沒想到他的感嘆反而引起各國迴響，網友仔細看才發現這是一幅幅超級寫實畫作。

日本畫家三重野慶在推特貼出4張畫，逼真度高到讓一般人以為只是普通的攝影照片。 圖擷自 三重野慶推特 分享 facebook

據維基百科指出，2000年代早期以來，超級寫實主義（又稱高度寫實主義）是繪畫和雕塑的一個流派，演變自普普藝術，作品中的對象和場景描繪得非常細節，從照片中跳脫出新的現實幻想，紋理、表面、燈光效果和陰影畫表現清晰，甚至比參考照片或實物還要具體。

日本畫家三重野慶在個人推特表示，這幾幅畫的創作時間皆以月計算，有些甚至耗時1年半，從以前的貼文中可以看出三重野慶循序漸進的過程，從顏色打底到少女的皮膚細節、髮絲層次、光影變化都細緻入微。

PTT網友不敢置信的表示，「不要拿照片騙人說是畫」、「髮尾細節好猛」，甚至有人評論「畫的一模一樣拍照就好啦」、「就是某程度炫技」，讓中立的網友回應「每個人都有他偏執的點，藝術沒有對或錯」、「誰說寫實就不能算藝術，鍵盤評論家連個毛都畫不出來」。

日本畫家三重野慶在推特貼出初期畫作的顏色打底照片。 圖擷自 三重野慶推特 分享 facebook 日本畫家三重野慶在推特貼出4張畫，逼真度高到讓一般人以為只是普通的攝影照片。 圖擷自 三重野慶推特 分享 facebook

日本畫家三重野慶在推特貼出初期畫作的顏色打底照片。 圖擷自 三重野慶推特 分享 facebook 日本畫家三重野慶在推特貼出4張畫，逼真度高到讓一般人以為只是普通的攝影照片。 圖擷自 三重野慶推特 分享 facebook