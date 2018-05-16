親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

爸媽必看！ 全台生產、育兒津貼比一比

陳菊機車污染說 新北環保局：沒專業也要做功課

海岸管理單位多 環署擬整合淨灘單一窗口

2018-05-16 18:08中央社 台北16日電

環保意識日漸高漲，許多民眾會參與淨灘活動，為方便民眾了解台灣哪些海岸能淨灘、哪些海岸分屬哪些機關管理，環署擬推動海岸線認養淨灘系統，最快10月上路。

有感於海中垃圾越來越多，不少民眾會自發性的舉辦淨灘活動、協助清理海岸垃圾。但由於台灣海岸線綿長，分屬不同機關管理，因此有不少民眾想申請舉辦淨灘活動，卻因不了解想淨灘的海岸屬哪個機關管理，申請因而處處碰壁。

為了讓民眾能更方便申請淨灘，環保署擬擴大海岸淨灘認養系統功能，將透過套疊地籍圖層、敏感區域保育區等資訊，釐清各段海岸線的管理分屬單位。

環保署環管處科長林慧華指出，台灣海岸分屬不同主管機關，包含縣市地方政府、交通部、漁業署等，雖然各機關都會投入不同的資源、人力來管理海岸，但還是希望有一個系統能整合台灣沿岸土地、釐清哪些海岸適合淨灘、海岸的所有權人是誰。

此外，未來系統也將提供垃圾清運等資訊，民眾若在系統上選擇想淨灘的海岸線，就可了解淨灘的海岸垃圾放置地點、鄰近清潔隊等資訊，清運淨灘垃圾會更方便。

環保署表示，未來系統將統一申請窗口，民眾線上申請淨灘只需接洽地方環保局即可，不用再向其他主管機關申請，舉辦淨灘活動也更便利。

淨灘認養

相關新聞

國內最大分級醫療 長庚合作278間診所落實雙向轉診

2018-05-16 15:18

日客最愛10大閨密旅遊地 台灣這兩個城市上榜

2018-05-16 14:14

天熱跳電？大安區400多戶停電

2018-05-16 16:56

嚴重空汙致癌？南部人罹尿路上皮癌多3倍

2018-05-16 16:26

薰衣草森林重返尖石 拿昔日園區照免費入園

2018-05-16 16:53

金車調查：青少年平均有270名社群好友

2018-05-16 16:46

反制台灣驅猴掠食農作 全國首支獵人驅猴大隊成軍

2018-05-16 16:31

西螺黃金米肉粽訂購秒殺 4小時預購破1萬5000顆

2018-05-16 16:31

影／科博館「矽裡乾坤」登場 展2000年前「戰國珠」

2018-05-16 15:41

彼得與狼在好萊塢 北市交熱鬧演出中文版

2018-05-16 15:32

以詩入瓷 王俠軍作品展

2018-05-16 15:01

珍奶、排骨飯、牛肉麵 桃機10大美食票選開跑

2018-05-16 14:47

癌症新藥論壇 報名要快

2018-05-16 14:47

晚期尿路上皮癌無法化療 免疫抗癌藥物現治療曙光

2018-05-16 14:26

連吞17顆止痛藥還配酒 男狂嘔急送醫

2018-05-16 14:22

讓膠囊重生 咖啡業者攜手郵局設回收服務

2018-05-16 14:20

影／孩子注意力不足該看精神科？ 醫：評鑑要嚴謹

2018-05-16 13:46

永久身障換證 衛福部：不強制重新鑑定

2018-05-16 13:26

海芋結束繡球花接力 陽明山竹子湖19日起再度交管

2018-05-16 13:17

瑜珈墊標榜無毒 消保處抽查近半數超標恐有害

2018-05-16 13:07

台北市飆溫中午35.6度 今年新高

2018-05-16 12:45

好熱！台北35.6度 該站入夏最高溫紀錄

2018-05-16 12:42

天氣熱！夏日沙拉正夯 享用前您應該知道的是？

2018-05-16 12:42

小心沒搭到飛機！華航6月15起改起飛前1小時關櫃

2018-05-16 12:30

婦搭火車拿枕巾當餐墊 台鐵：只能勸說

2018-05-16 12:25

難得開心出來玩 結果遇到這十件事超討厭！

2018-05-16 12:24

消保處抽檢運動墊 品質檢測不合格率達三成

2018-05-16 12:06

麥當勞外送員最後一天上班 手繪神圖「老皮吃薯條」

2018-05-16 11:58

台北飆破35度高溫！未來1周天氣炎熱

2018-05-16 11:57

桃園機場也有美食 桃機十大美食票選活動開跑

2018-05-16 11:51

戴勝益鼓勵學子 讀完三分之二餐飲書就能成立王品

2018-05-16 11:44

健檢做不完 有待醫師正確解釋報告

2018-05-16 11:38

身障手冊重辦被批擾民 社家署：還有兩年時間

2018-05-16 11:30

桃機十大美食票選活動開跑

2018-05-16 11:19

珍奶、排骨飯、牛肉麵⋯桃機10大美食PK戰

2018-05-16 10:56

綠色和平調查 逾七成民眾願意接受電價調漲

2018-05-16 10:52

獨得南園住宿券！「6處興旺活更好-健康帶著走」中獎者出爐

2018-05-16 10:45

你到底在等什麼？「五秒法則」讓你脫離後悔人生

2018-05-16 10:07

520結婚甜蜜蜜 桃園戶所預約登記多

2018-05-16 10:05
看更多

熱門文章

搭華航出國旅客須提早1小時到桃園機場

2018-05-15 20:54

出發前先想想！你是在旅行 還是在浪費生命

2018-05-16 10:52

小心沒搭到飛機！華航6月15起改起飛前1小時關櫃

2018-05-16 12:30

日客最愛10大閨密旅遊地 台灣這兩個城市上榜

2018-05-16 14:14

「洗澡卡」居然最後一名！女生打槍男生時愛發的十種卡

2018-05-16 09:12

全台逾18歲成人 每4人就有1人高血壓

2018-05-16 00:51

人工反式脂肪傷身 7月起禁用

2018-05-16 00:25

麥當勞外送員最後一天上班 手繪神圖「老皮吃薯條」

2018-05-16 11:58

持續晴朗炎熱！ 吳德榮：高溫上看35度

2018-05-16 06:10

影／這家公司月薪最高77K 徵機台操作員數百人

2018-05-16 12:54

今日星座運勢／天秤 注意身心健康 避免過於冒險

2018-05-16 00:00

坎城紅毯凱特引領潮流 耳環不嫌重 不對稱藏心機

2018-05-15 18:43

國內最大分級醫療 長庚合作278間診所落實雙向轉診

2018-05-16 15:18

綠色和平調查 逾七成民眾願意接受電價調漲

2018-05-16 10:52

生活見聞／菜園來了新同學

2018-05-16 06:00

你到底在等什麼？「五秒法則」讓你脫離後悔人生

2018-05-16 10:07

大樂透第107043期頭獎摃龜

2018-05-15 22:36

天熱跳電？大安區400多戶停電

2018-05-16 16:56

身障手冊重辦被批擾民 社家署：還有兩年時間

2018-05-16 11:30

影／孩子注意力不足該看精神科？ 醫：評鑑要嚴謹

2018-05-16 13:46

世界最恐怖鬼屋＋4座雲霄飛車 日本富士急樂園7月起免門票

2018-05-15 23:55

3大原因揭密！為何閨密是地表最強的情敵？

2018-05-16 14:16

頂級日本也可以這樣玩！3年才一次，團費近17萬

2018-05-16 09:56

晴朗炎熱到周六 周日鋒面雲系接近

2018-05-16 08:40

BV創意總監聯名UNIQLO度假系列 萬元褲款變身親民價

2018-05-15 19:14

大叔的中年小事／布拉姆斯喜歡發條橘子嗎？

2018-05-16 06:00

天氣炎熱 周四到周六高溫上看35度以上

2018-05-16 05:03

全球首間！ 一蘭拉麵昭和風別館 6月1日正式開幕

2018-05-16 16:39

母山羌掉萬里深水塘哀鳴 動保員涉水救援

2018-05-16 09:50

飯店惱人房客TOP 5出爐！這個行為也太有趣

2018-05-16 10:25

難得開心出來玩 結果遇到這十件事超討厭！

2018-05-16 12:24

旅遊醫學眉角多 門診諮詢保平安

2018-05-16 00:51

永久身障換證 衛福部：不強制重新鑑定

2018-05-16 13:26

Panasonic春季新品 日製OLED電視更逼真

2018-05-15 20:50

瑜珈墊標榜無毒 消保處抽查近半數超標恐有害

2018-05-16 13:07

薰衣草森林重返尖石 拿昔日園區照免費入園

2018-05-16 16:53

「錢」途茫茫看不清？發掘你的財富特質

2018-05-16 08:59

台灣貝果前進香港 快閃銅鑼灣限量開賣1萬顆

2018-05-15 19:23

甜蜜滋味停不了！蜜餞果乾常見迷思大解析

2018-05-16 08:49

台灣人愛喝一杯！罐裝啤酒四天王帶頭衝 業績破24億

2018-05-16 16:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top