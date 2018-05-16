海岸管理單位多 環署擬整合淨灘單一窗口

2018-05-16 18:08 中央社 台北16日電



環保意識日漸高漲，許多民眾會參與淨灘活動，為方便民眾了解台灣哪些海岸能淨灘、哪些海岸分屬哪些機關管理，環署擬推動海岸線認養淨灘系統，最快10月上路。

有感於海中垃圾越來越多，不少民眾會自發性的舉辦淨灘活動、協助清理海岸垃圾。但由於台灣海岸線綿長，分屬不同機關管理，因此有不少民眾想申請舉辦淨灘活動，卻因不了解想淨灘的海岸屬哪個機關管理，申請因而處處碰壁。

為了讓民眾能更方便申請淨灘，環保署擬擴大海岸淨灘認養系統功能，將透過套疊地籍圖層、敏感區域保育區等資訊，釐清各段海岸線的管理分屬單位。

環保署環管處科長林慧華指出，台灣海岸分屬不同主管機關，包含縣市地方政府、交通部、漁業署等，雖然各機關都會投入不同的資源、人力來管理海岸，但還是希望有一個系統能整合台灣沿岸土地、釐清哪些海岸適合淨灘、海岸的所有權人是誰。

此外，未來系統也將提供垃圾清運等資訊，民眾若在系統上選擇想淨灘的海岸線，就可了解淨灘的海岸垃圾放置地點、鄰近清潔隊等資訊，清運淨灘垃圾會更方便。

環保署表示，未來系統將統一申請窗口，民眾線上申請淨灘只需接洽地方環保局即可，不用再向其他主管機關申請，舉辦淨灘活動也更便利。