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反制台灣驅猴掠食農作 全國首支獵人驅猴大隊成軍

2018-05-16 16:31聯合報 記者潘欣中╱即時報導

屏東縣滿州鄉為反制台灣獼猴造成的農損，鄉公所決定徵調有合法獵槍執照的原住民攜槍保護農作，鄉代會今天審議驅離辦法時，警官退休的代表徐振章認為辦法內容過於粗糙，提議重訂再審，但多數代表認為農民無法再等待，且有未盡事宜可隨時修訂，最後多數表決通過，「驅猴大隊」也正式成軍。

滿州鄉代會在徐振章退席抗議下通過「滿州鄉野生動物侵害農產驅離辦法」，主席莊期文說，時逢玉荷包、火龍果的採收期，掊食獮猴對農民造成的損害有急迫性，退回重修緩不濟急，且辦法規定「有未盡事宜，得隨時修訂之」，也提醒鄉公所執行時務必以安全為最高原則，不能發生獵人自傷或誤傷他人情形。

「我完全支持鄉公所請獵人驅離的政策，但看到辦法內容時，實在舉不起手來！」鄉代徐振章說，辦法未清楚列出法源依據的詳細內容、未載明受委託獵人的權利和義務，內容通篇像是份報告書，不像嚴謹的施行辦法，將來恐涉及野生動物保育法、國家公園法等，他認為不該草率通過，因無法被接受，只好離席。

鄉公所秘書張成森說，驅離辦法的法源依據是野生動物保育法第21條，公所並依法呈報縣府，經縣府同意；因非獵殺而是驅趕恫嚇，獵人需遵守「有地主陪同」、「範圍限持　受侵害的園區」、「拍照存證」、「先使用聲音或其他方式驅離，無效才由獵人使用登記有案槍枝驅離」、「前方有人或未使用其他方式前，不得使用槍枝」等規定，會先辦講習會，簽不能跨越「紅線」的公約。

縣府農業處長黃國榮說，同意該驅離辦法的動物物種限獮猴和梅花鹿，執行時間也限黑豆產季的1至6月、9至12月，紅龍果5至11月，尊重鄉代會通過的驅離辦法，希望鄉公所依野保法相關規定執行；屏東林管處說，電圍網證實防治動物入侵效果佳，政府有補助，農民僅負擔四分之 一且電費省，近日會到滿州鄉辦說明會。

「我們支持生態保育，但猴害造成的農損政府無法賠償，為保護鄉親財產，無奈選擇成立驅猴大隊！」滿州鄉長余增春說，縣府回文僅同意黑豆和紅龍果，但任何農作都是鄉親辛苦耕作的成果，不應該有差別待遇，每個農民都要受到保護。

屏東縣滿州鄉公所徵調有合法獵槍執照的原住民獵人組成「驅猴大隊」，今天在鄉公所成軍...
屏東縣滿州鄉公所徵調有合法獵槍執照的原住民獵人組成「驅猴大隊」，今天在鄉公所成軍。記者潘欣中／攝影
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屏東縣滿州鄉公所徵調有合法獵槍執照的原住民獵人組成「驅猴大隊」，今天在鄉公所成軍...
屏東縣滿州鄉公所徵調有合法獵槍執照的原住民獵人組成「驅猴大隊」，今天在鄉公所成軍。記者潘欣中／攝影
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農民槍枝台灣獼猴

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