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以詩入瓷 王俠軍作品展

2018-05-16 15:01聯合晚報 記者葉卉軒／台北報導

《浩然盛世》為「觀遠系列」的作品，八角造型、八隻瑞獸加上八管瓶口為其一大特色，整...
《浩然盛世》為「觀遠系列」的作品，八角造型、八隻瑞獸加上八管瓶口為其一大特色，整體造型展現出浩然磅礡的氣韻。 八方新氣／提供
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近來值得一看的展覽不少，有藝術家王俠軍的大型個人瓷器展覽，還有受到文青控高度關注的日本mt紙膠十周年限定展，海外首站就來到台灣。而喜歡攝影的朋友，除了可以到華山走走，看看攝影師張智銘「一森一勢」攝影展，分享家鄉宜蘭的台灣神木如史詩般的傳奇與美麗外，台灣新銳攝影藝術家 Krystal Lin的「Summer Vibes 夏日情懷」攝影展，則是用照片探索夏季之美。

今年正是王俠軍揮別多彩的玻璃產業，踏上瓷器創作的第15個年頭，他跨越1800年中國瓷器發展史，從解讀到解構，至終解除瓷器器皿造型禁錮，讓瓷器以新的姿態亮相，他並在2013被譽封為「中華瓷器文化復興者」，與李安、貝聿銘等，同列為50位站上世界華人創新創意領袖。在15周年之際，他特別於鳳甲美術館舉辦個展「觀遠：白色視角」，展出許多經典作品，活動至7月1日。

創新作品「簡愛」藉由沒有壺蓋與獨特壺流的設計，象徵回流不止的溫馨情懷。 八方新氣...
創新作品「簡愛」藉由沒有壺蓋與獨特壺流的設計，象徵回流不止的溫馨情懷。 八方新氣／提供
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不論是早期於保利拍賣登場的大件白瓷作品《英姿》，亦或是於恭王府展覽重要作品《春風》，加上此次的主角「觀遠系列」，歷年重要大型瓷器精品首次同台集結曝光，更可以看到瓷器難得一見的大平面、直角、鏤空雕花等設計造型。

《臨江仙》為王俠軍以詩入白瓷的經典之作。 八方新氣／提供
《臨江仙》為王俠軍以詩入白瓷的經典之作。 八方新氣／提供
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而除了具代表性的大型作品，此次展覽亦展出由王俠軍所創作，造型獨特且經典的茶具組，例如深具龍騰風雲幻化的「龍尊」茶具組以及造型渾圓可愛、廣受歡迎的「春暖花開」茶具組。王俠軍表示，希望藉由此次所展出的茶具組，與傳統喝茶文化的結合，建立出由藝術所衍伸而出的茶席美學概念，值得愛好人士來細細品味。

張智銘「一森一勢」攝影展，分享家鄉宜蘭的台灣神木如史詩般的傳奇與美麗。 張智銘／...
張智銘「一森一勢」攝影展，分享家鄉宜蘭的台灣神木如史詩般的傳奇與美麗。 張智銘／提供
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一森一勢 帶你疼惜森林

出身宜蘭羅東的攝影師張智銘，從事商業攝影25年，除了專精於人像攝影之外，他也熱愛旅遊，並對自然環境生態，特別是家鄉宜蘭，存在著熱愛與保護的使命感，他希望透過「一森一勢」攝影展，期待人們在疼惜森林，尊重自然的基本態度之外，也能啟發內心與外境，更深層的生命意義。

張智銘「一森一勢」攝影展，以六大主題：「力、形、色、幻、逝、心」呈現。在參天神木之下，人之渺小只能仰之彌高，或近看樹皮紋理，繽紛如油彩，不一會兒又如置身雲霧逍遙的神仙幻境，雖不得見其生，但見千百年後。

攝影+拼貼 堆疊新視野

台灣新銳攝影藝術家 Krystal Lin，則對色彩與異材質拼貼情有獨鍾，並保有獨特感性風格及美感，從小喜歡觀察週邊人事物，更喜歡用相機記錄生活點滴，在年僅16歲時開始學習在暗房裡沖洗黑白底片。

熱愛攝影、旅遊與瑜伽的Krystal Lin在2017年時踏足世界各個角落，多次上山下海尋找充滿夏日氛圍的美麗角落，運用數位拼貼與後製效果堆疊，製作出 Krystal Lin 標誌性的空海凝聚照，目前正在蔬食餐廳小小樹食獨家展出。

Krystal Lin期望大家看到她的攝影作品後不再侷限自己，踏出自己的舒適圈，創造值得保留一生的回憶。

日本mt紙膠帶海外展 到台中

讓許多紙膠帶迷久等的日本紙膠帶人氣品牌 mt十周年限定展，也正在誠品園道店展出，活動至5月27日，且這還是「mt EX in TAICHUNG」海外首站，即落腳台灣台中，而距離mt上次來台開展，已是四年前了。

且這次mt更特別運用誠品園道店外牆植物馬纓丹、水果紙箱、小吃等台灣意象，設計五款誠品獨家販售的「台中限定款」，同時也運用蕾絲、毛孩元素，設計了三套九款「台灣限定款」，讓展覽充滿濃濃的台灣味。

誠品園道店mt十周年限定展推出「台灣限定款」。 誠品／提供
誠品園道店mt十周年限定展推出「台灣限定款」。 誠品／提供
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此外，mt也帶來「十周週年限定禮盒」與首度登台的《2015年KIITO神戶expo日本展場限定款》，是紙膠帶迷一次入手的好時機。

現場也有mt展覽限定人氣商品「mt扭蛋機」，共15款限量款式，其中更有流蘇款為全球首發款式，讓紙膠帶迷們驚喜連連。

藝術家誠品

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