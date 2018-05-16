消保處抽檢運動墊 品質檢測不合格率達三成

2018-05-16 12:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



消保處今（16）日公布市售「運動墊品質檢測及商品標示查核結果」，其中在品質檢測結果部份，有八件甲醯胺超過國家標準，有四件短鏈氯化石蠟（簡稱SCCPs）超過歐盟執委會法規所規範的濃度，其中三件為二項品質檢測都不合格，共抽樣30件，不合格率達三成。

消保處指出，關於此次的運動墊品質檢測，雖然在塑化劑部分全數符合國家標準，但卻有8件甲醯胺超過國家標準，有四件短鏈氯化石蠟（簡稱SCCPs）超過歐盟執委會法規所規範的濃度，其中購自寶雅高雄明誠店的「SUCCESS／加厚型無毒瑜珈墊」、勝立生活百貨吉林店的「瑜珈墊」，以及PChome的「Easy-Q／超級大加寬防滑瑜珈墊，則是二項品質檢測皆未符合規定。

消保處指出，國人健身風氣日盛，使用瑜珈墊及健身墊等運動墊的消費者人數增多，且運動墊的廣告多標榜「環保」、「無毒」等用語，但此次檢測卻仍發現多款運動墊產品仍有甲醯胺和短鏈氯化石蠟被檢出。

消保處指出，由於甲醯胺及SCCPs等有害人體的化學物質會經由皮膚進入人體內，建議使用運動墊時間不要過長，其中SCCPs甚至會影響肝臟、腎臟和甲狀腺，並增加腫瘤生成的風險。

此外，消保處也提醒，應盡量避免讓嬰幼兒接觸運動墊，運動墊的保存應避免放置在陽光直射或高溫潮濕的地方，若有損害或變形情況發生，應立即停止使用。

消保處表示，雖然國內法規目前針對運動墊並無相應的規範，但本次業者多同意以保護國內消費者健康權益的前提，主動進行下架回收有疑慮的產品。