台北飆破35度高溫！未來1周天氣炎熱

2018-05-16 11:57 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



根據中央氣象局觀測資料，今天上午11時36分台北測站測得35.2度，高溫排行榜其次依序為恆春34.4度、嘉義33.5度、板橋33.5度。

氣象局說，未來1周太平洋高壓影響，天氣悶熱、陽光強，各地大多為多雲到晴，降雨主要來自午後熱對流所產生的短暫雷陣雨，另外東半部不定時會有局部短暫陣雨。