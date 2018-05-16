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桃園機場也有美食 桃機十大美食票選活動開跑

2018-05-16 11:51經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

經常進出桃園機場的旅客發現，機場這幾年在餐飲方面逐漸呈現新風貌，4月才被總部位於美國紐約的獎勵專家《RewardExpert》網站評論為2018年全球國際機場用餐評比第二名。為持續向國內外旅客推廣機場美食，規劃十大美食票選活動，自今（16）日至5月31日至網站參加票選，結果公布後也將於6月13日舉辦現場美食體驗活動。

桃機公司表示，評比網站以2016年美國紐約及紐澤西港務局年度運量報告中，排除國內機場的前30大國際機場，並利用Yelp及Trip Advisor等App內，網友的評分、價格及菜單等資料交叉比對，以品質、價格及多樣化做為三大評分標準，前三名依序為日本成田機場、台灣桃園國際機場及香港國際機場。

桃園機場的美食以倒數第二低的價格和第二高的食物美味評比拿下第二名，可見國際旅客相當肯定桃園機場物美價廉的餐飲品質。

桃園機場十大美食票選的項目分為飲品、米食、麵食、點心及風味特餐五大類，有最能代表臺灣庶民美食的珍珠奶茶、排骨飯、滷肉飯、牛肉麵、香菇雞湯、豆花、牛軋糖等共計32道美食，參與票選涵蓋第一、二航廈管制區內外共26家餐廳，截止投票後將於網頁公布得獎名單，現場試吃體驗活動也將於6月13日下午於桃園機場第二航廈舉辦，歡迎旅客呷好道相報，看看別人喜歡吃什麼，下次來機場也能試試新口味，找到你最喜歡的機場美食。

《RewardExpert》2018年全球國際機場用餐評比網站

為持續向國內外旅客推廣機場美食，桃園機場公司規劃十大美食票選活動，自本(5)月1...
為持續向國內外旅客推廣機場美食，桃園機場公司規劃十大美食票選活動，自本(5)月16日至5月31日至網站參加票選，活動網址為www.2018tiafood-vote.com，結果公布後也將於6月13日舉辦現場美食體驗活動。　圖／桃園機場公司提供
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桃園機場紐約

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