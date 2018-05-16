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麥當勞外送員最後一天上班 手繪神圖「老皮吃薯條」

2018-05-16 11:58聯合新聞網 綜合報導

實在好會畫，也不是每個外送員都能這麼有才的。圖擷自 爆料公社
實在好會畫，也不是每個外送員都能這麼有才的。圖擷自 爆料公社
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網路點餐、購票時的「備註欄」常常被拿來大做文章。曾有網友在買電影票時留下因為一個人過聖誕很可憐「拿票時請跟我說聖誕快樂」這種可愛要求，前陣子也傳出有顧客留下「薯條再只裝一半就準備去醫院領外送員」的威脅。昨天一名麥當勞外送員上網自爆，自己在當兵前最後一天上班遇到特別的顧客需求。

外送員最後一天上班，遇上特別的顧客需求。圖擷自 爆料公社
外送員最後一天上班，遇上特別的顧客需求。圖擷自 爆料公社
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網友PO出訂單照片，上面的需求寫著「可以幫我畫一個老皮吃薯條嗎，感恩」。他強調「這種要求基本上門市不會理會」，不過今天很閒店裡沒單，「那我就畫給他吧，祝你用餐愉快」，並拍下自己畫在餐巾紙上的老皮吃薯條的手繪圖。

網友紛紛表示驚訝不已，「這店員也太強!!!」、「好可愛，超會」，還問道「哪間麥當當，我也要訂」。原PO特地說明，因為是最後一天上班加上有空才能滿足這種需求，希望網友「盡量不要仿效」提出這種要求。但充滿創意的需求已不斷出現在回應當中「麻煩幫我畫一種薯條正在吃老皮」、「幫我畫肯德基爺爺」，除了肯定他的繪畫功力外，也建議「去軍中千萬別說你會美工、美術……不然畫不完」。至於收到手繪老皮的顧客反應如何，原PO也說明對方應該很開心，但一直忍住，還有網友回覆可以「少給他一包薯條，跟他說老皮吃完了」。

麥當勞

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