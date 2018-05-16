晴朗炎熱到周六 周日鋒面雲系接近

2018-05-16 08:40 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



今天各地大多為多雲到晴。聯合報系資料照 分享 facebook 今天各地天氣還是相當悶熱，天氣風險公司氣象主播賴忠瑋在臉書「氣象主播賴忠瑋」表示，今天各地高溫有機會達32到33度，台北盆地和嘉義甚至有機會達34度，紫外線也是過量到危險等級，在陽光下直接曝曬15到20分鐘就會曬傷，建議要多補充水份及注意防曬，中午前後最熱時，要避免在戶外從事劇烈活動。預計這樣的穩定天氣可以持續到周五左右，周六起受到北方鋒面雲系南壓，可能會讓天氣一些變化。

目前台灣主要還是受到太平洋高壓籠罩的影響，各地天氣都相當晴朗炎熱，雲量偏少日曬強，地表增溫的速度很快，加上有偏南風帶來南方暖空氣，會顯得相當悶熱，他說，而且未來1到2天南風還會再增強，除了天氣仍然穩定之外，溫度感受上將更加悶熱。不過也要留意山區發生局部午後雷陣雨的機會也會越來越高。

他說，目前鋒面雲系的位置比較偏北，在長江流域附近，不過未來1、2天也會逐漸南壓到台灣北部海面，周日起受到鋒面接近的影響，北部和東北部雲量將會增加，也較容易有午後雷陣雨。下周一至周二鋒面雲系有機會南壓到台灣，造成全台灣都轉成降雨的天氣。

不過，他說，因為這波鋒面的結構還稱不上是典型的梅雨鋒面，訊號微弱變動度高，導致氣象預報模式對它的掌握度仍然分歧，還是要多留意其變化，不排除變天的時間從下周一、二延到周三左右。不過目前看來這波的移動速度較快，即便影響台灣，也不至於滯留太久，大約1到2天，仍要觀察其後續變化。

另外今天北部要留意空氣品質，他說，偏南風的影響下，北部在尾流的弱風區，擴散條件不佳，不僅細懸浮微粒容易累積，中午前後至傍晚臭氧濃度也容易升高，空氣品質有機會達對敏感族群不健康的等級。中南部雖然臭氧濃度也會升高，不過相對擴散條件較佳，今天為普通等級，東部空氣品質則維持良好的狀態。

中央氣象局說，今天各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫陣雨；午後西半部山區有局部短暫雷陣雨；未來1周太平洋高壓影響，天氣悶熱、陽光強，各地大多為多雲到晴，降雨主要來自午後熱對流所產生的短暫雷陣雨，另外東半部不定時會有局部短暫陣雨。

明天至周六高壓偏強、水氣少，午後雷雨侷限在各地山區，周日至下周二高壓勢力稍減弱，午後除各地山區外，北部平地也有機會出現局部短暫雷陣雨；溫度方面，白天氣溫持續偏高，各地高溫都在31、32度以上，西半部更可以來到33、34度，尤其明天至周六不排除再高一點，而明天東南部地區有焚風發生的機率，需留意局部高溫，另外中午前後各地紫外線指數都容易達到過量或危險等級，請記得多補充水分及做好防曬工作。

23日至25日鋒面接近影響，天氣較不穩定，易有陣雨或雷雨；時序進入梅雨季及汛期，若鋒面在台灣附近時易有強降雨等劇烈天氣發生，請留意最新氣象資訊。