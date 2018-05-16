天氣悶熱 午後防短暫雷陣雨

2018-05-16 08:41 中央社 台北16日電



中央氣象局預報，今天全台天氣悶熱，白天氣溫偏高，午後熱對流可能出現短暫雷陣雨。

氣象局預報，今天各地多雲到晴，天氣悶熱，高溫都超過攝氏30度，西半部及東北部可達到33、34度，因陽光強，中午前後紫外線指數高，容易達過量或危險級，提醒民眾多補充水分，外出做好防曬。

同時，氣象局說，今天午後熱對流發展的條件較過去兩天好，除各地山區外，西半部平地出現午後雷陣雨的機率也會提高。

氣象局預測，22日前，受太平洋高壓影響，天氣變化不大，明天至19日，高壓偏強，氣溫會更高，明天東南部可能出現焚風，要注意局部高溫。