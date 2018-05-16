持續晴朗炎熱！ 吳德榮：高溫上看35度

2018-05-16 06:10 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



中央大學大氣科學系兼任副教授在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，直到下周二，鋒面大都在長江流域向東移動，台灣持續受到暖氣團的籠罩。今天至下周二各地天氣晴朗穩定，氣溫持續偏高；中午前後紫外線大多為危險級及過量級，應注意防曬；午後雲量增多、山區有局部短暫降雨的機率。

他說，今天北部氣溫約在24至34度、有升至35度的機率，中部23至34度、南部25至34度、東部24至33度。明天至下周二北台灣高溫大都在35度左右徘徊，其中有1、2天可能升至36度；各地中午前後皆已炎熱如盛夏，要注意防曬，也要多喝水、防中暑。

至於下一波鋒面何時抵達？他說，下周三晚或下周四晨，鋒面才到的機率較高。未來幾天需要密切觀察。

中央氣象局說，今天各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫陣雨；午後西半部山區有局部短暫雷陣雨；未來1周太平洋高壓影響，天氣悶熱、陽光強，各地大多為多雲到晴，降雨主要來自午後熱對流所產生的短暫雷陣雨，另外東半部不定時會有局部短暫陣雨。

明天至周六高壓偏強、水氣少，午後雷雨侷限在各地山區，周日至下周二高壓勢力稍減弱，午後除各地山區外，北部平地也有機會出現局部短暫雷陣雨；溫度方面，白天氣溫持續偏高，各地高溫都在31、32度以上，西半部更可以來到33、34度，尤其明天至周六不排除再高一點，而明天東南部地區有焚風發生的機率，需留意局部高溫，另外中午前後各地紫外線指數都容易達到過量或危險等級，請記得多補充水分及做好防曬工作。