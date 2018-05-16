天氣炎熱 周四到周六高溫上看35度以上

2018-05-16 05:03 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



天氣好炎熱。氣象局指出，未來一周受太平洋高壓影響，全台都是高溫炎熱的天氣，周四到周六更可能出現35度以上高溫，要注意防曬，多喝水。

氣象局預報員程川芳表示，未來一周受太平洋高壓影響，各地都是31到32度以上高溫晴朗炎熱的天氣。尤其周四到周六，大台北地區以及高屏內陸地區不排除出現35度以上高溫。周四台東也要注意有焚風發生的機會。