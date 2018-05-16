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天氣炎熱 周四到周六高溫上看35度以上

2018-05-16 05:03聯合報 記者董俞佳╱即時報導

天氣好炎熱。氣象局指出，未來一周受太平洋高壓影響，全台都是高溫炎熱的天氣，周四到周六更可能出現35度以上高溫，要注意防曬，多喝水。

氣象局預報員程川芳表示，未來一周受太平洋高壓影響，各地都是31到32度以上高溫晴朗炎熱的天氣。尤其周四到周六，大台北地區以及高屏內陸地區不排除出現35度以上高溫。周四台東也要注意有焚風發生的機會。

降雨量方面，各地降雨不多，但要注意有局部短暫雨，程川芳說，主要是來自午後山區熱對流產生的短暫雷陣雨，東半部不定時會有局部短暫陣雨。

本周各地天氣炎熱。圖／本報資料照片
本周各地天氣炎熱。圖／本報資料照片
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高溫氣象局

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