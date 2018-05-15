親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

中職／郭泓志相隔1111天再贏 以為上次勝投在道奇

被爆兼差蓬萊島雜誌負責人 陳其邁：未支薪、今辭職

砸錢救觀光 她一句話道破為何「拉低國旅價值」

2018-05-15 21:57聯合報 記者侯俐安╱即時報導

南台灣觀光持續慘淡，交通部今天宣布擴大振興方案，台南、高雄、屏東、澎湖、台東等5縣市，20人以上團體旅遊，2天1日平日出遊，每人每日補助500元，交通費最高補助每團3萬、澎湖5萬，今起實施；18日擬再公布5縣市自由行補助方案，不過學者認為不僅成效有限，恐怕還將造成反效果，造成消費者習慣性依賴折扣，拉低國旅價值。

今年三月交通部長賀陳旦曾預告將補助南部四縣市振興觀光方案，不過今天的方案中多了台東；觀光局解釋維考量遊程有連貫將其納入。

世新大學觀光系副教授陳家瑜直言，除了台東之外其他四縣市幾乎都是「師出無名」。她指出，很多人安排行程都是花東一起，花蓮旅客下滑、台東自然受到波及，因此二月花蓮地震時，政府補助重災區花蓮，卻忽略台東，也讓這次的補助案，除了台東補助有理，其他四縣市幾乎可說是師出無名。

陳家瑜表示，花蓮地震補助其間確實很多企業在春假後去花蓮，但五月人次看起來不再提升。她說，花蓮地震補助花蓮、南部旅客變少了就補助南部，就算南部有了短暫的成效，恐怕也將造成反效果，讓消費者誤以為這些地方很便宜，反而以後沒了補助就不再出遊，認為國旅一定是有折扣、便宜的，不斷地用補助與折扣吸引，最後就會變成，不折扣，就不再有觀光客。

陳家瑜表示，台灣的觀光不該把自己做小。這次的補助方案，要求每個團都要到國家風景區，但到底這些風景區有甚麼吸引力？有甚麼亮點？若沒有，旅客只因折扣而去，當抽掉補助，還有誰要去？此外，台灣觀光要將市場做大，地區性考量很重要，若從台北出發，應可安排跨縣市旅遊，而非侷限在兩天一夜、單一縣市。否則恐怕只是鄰近的縣市，原本就會去隔壁縣市旅遊，剛好撿到補助罷了，沒有擴大市場。

她指出，南部縣市中，台南本身有足夠的文化底蘊，加上台南美食有名，日本人也愛去，有一定程度吸引國際旅客，這是台南本身的產品優勢及價值，其他縣市應以台南為標竿，發展自己的特色，而不是短暫的補助。

陳家瑜說，台灣觀光需要更多原創性及永續經營，例如台南就已有足夠的文化底蘊，有一定程度吸引國際旅客，但國內各景區幾乎都缺乏亮點，過去想出天梯、教堂，其他地區馬上跟風，亮點馬上被抵消。她強調，永續性不僅是環境永續，還有行銷的永續性開發，搭配現有的旅遊趨勢，才是長遠之計。

台東地震

相關新聞

救觀光？觀光局砸四千萬 鼓勵旅遊團去這五縣市玩

2018-05-15 12:18

奇蹟！75歲翁心跳停止60分未用葉克膜被救回

2018-05-15 12:01

鬆一口氣！未再新增麻疹病例 桃市千名個案解除追蹤

2018-05-15 11:42

台灣飯好吃！日本客退房留下漫畫手稿 原來大有來頭

2018-05-15 10:26

叫它第一名！ 全國近五百萬人得了這病

2018-05-15 10:24

熟齡優惠2015年即停止 高鐵澄清：新聞遭竄改流傳

2018-05-15 11:13

試試手氣！大樂透連19摃創史上最長 頭彩衝5.5億元

2018-05-15 11:52

兩台冷氣24小時狂開兩個月 電費帳單「低到驚奇」

2018-05-15 09:50

政府砸錢救觀光有屏東！但...墾丁恐怕要哭哭

2018-05-15 22:23

救觀光補助5縣市 更慘的嘉義、南投卻被排除...

2018-05-15 22:13

中大首屆羅家倫講座 頒給中研院院士吳玉山

2018-05-15 19:09

青森睡魔祭首登台 高島屋日本美食工藝大賞齊展開

2018-05-15 17:50

跟進WHO 我國7月起禁用人工反式脂肪

2018-05-15 17:48

航空公司賣機票還幫規畫行程 台北飛紐西蘭2萬有找

2018-05-15 17:36

天氣炎熱 周四高溫35度以上

2018-05-15 17:31

溺水男大生失去生命跡象 陽大醫院硬是從死神手中救回

2018-05-15 16:30

兒少發展帳戶條例今三讀 已有三成兒少完成開戶

2018-05-15 16:19

下班放學注意 台北臭氧濃度達橘警

2018-05-15 16:04

中橫今試行中巴 資深駕駛：路況還OK

2018-05-15 15:49

麻疹群聚疫情結束 是否懲處虎航下周公布

2018-05-15 15:00

伊波拉疫情再現 剛果旅遊疫情警示提升

2018-05-15 14:42

寄養家庭荒 去年家扶申請戶數減近二百戶

2018-05-15 14:40

台人選飯店 「免費Wi-Fi」比價錢更重要

2018-05-15 14:22

充氣式遊樂設備暗藏4危機 靖娟籲修訂罰則

2018-05-15 14:13

高血壓患者創新高 全國直逼5百萬人

2018-05-15 14:09

高雄玉荷包產季來臨 即起開放預購

2018-05-15 13:58

眼睛紅腫痛還見滿天金條 竟因乾癬引起

2018-05-15 13:55

降低愛滋延遲診斷比例 疾管署：擴大快篩

2018-05-15 13:44

1次取卵喜獲麟兒 10個愛馬仕包包都不換

2018-05-15 13:29

買綠竹筍挑時辰！這個時候買的筍才不會苦

2018-05-15 12:45

大型重機上國道 運輸學會：安全仍堪慮

2018-05-15 12:35

紐航「Emoji玩樂地圖」 客製化必遊景點

2018-05-15 12:33

一天抽兩包菸又少運動 22歲男突心肌梗塞

2018-05-15 12:29

海研船勵進號 首次緊急應變演練

2018-05-15 12:22

爭取自由行陸客 觀光局樂見放寬財力證明

2018-05-15 12:10

澎湖垃圾無處去！李應元今視察

2018-05-15 11:56

台彩端午加碼 威力彩頭獎加碼2億元大樂透40個100萬元

2018-05-15 11:53

年輕化趨勢明顯 18歲以上每4人有1人高血壓

2018-05-15 11:33

午後因紫外線較強 北部留意臭氧濃度偏高

2018-05-15 11:25
看更多

熱門文章

兩台冷氣24小時狂開兩個月 電費帳單「低到驚奇」

2018-05-15 09:50

救觀光？觀光局砸四千萬 鼓勵旅遊團去這五縣市玩

2018-05-15 12:18

台灣飯好吃！日本客退房留下漫畫手稿 原來大有來頭

2018-05-15 10:26

買綠竹筍挑時辰！這個時候買的筍才不會苦

2018-05-15 12:45

吳德榮：持續晴朗炎熱 最快下周二鋒面到

2018-05-15 06:05

奇蹟！75歲翁心跳停止60分未用葉克膜被救回

2018-05-15 12:01

她怨公婆不願出錢辦婚禮 卻要自己依傳統住進夫家

2018-05-15 15:23

叫它第一名！ 全國近五百萬人得了這病

2018-05-15 10:24

母親節41道料理擺滿長桌 網友看傻眼「你贏了」

2018-05-15 12:21

全球最威十歲小男孩 牽手女模拍香奈兒廣告

2018-05-15 13:12

1次取卵喜獲麟兒 10個愛馬仕包包都不換

2018-05-15 13:29

高雄鳳梨外銷對岸火紅 去年突破 10億美元

2018-05-15 00:38

瘦太多被「卡關」不准出國！ 他漏了一個重要步驟

2018-05-15 10:00

一天抽兩包菸又少運動 22歲男突心肌梗塞

2018-05-15 12:29

今日星座運勢／雙魚 善用網路資源 從中獲得關注

2018-05-15 00:00

家庭／為人父母：媽媽的學習

2018-05-15 06:00

中橫今試行中巴 資深駕駛：路況還OK

2018-05-15 15:49

搭華航出國旅客須提早1小時到桃園機場

2018-05-15 20:54

藻類10年死一半 基隆潮境保育區管制人潮

2018-05-15 00:37

全身水泡流膿結痂又長 竟是皰瘡作怪

2018-05-15 09:54

世代共好徵文優勝作品／非「藥」不可

2018-05-15 06:00

賞文迴響／能用先留著

2018-05-15 06:00

熟齡優惠2015年即停止 高鐵澄清：新聞遭竄改流傳

2018-05-15 11:13

血汗電信業 上午10點30分忙到清晨4點

2018-05-15 00:37

水瓶座異於常人是外星人？網紅：他們只是特別細心

2018-05-15 08:00

冬眠太久？ 車窗外閃過黑影 駕駛驚見大熊狂奔

2018-05-15 14:30

試試手氣！大樂透連19摃創史上最長 頭彩衝5.5億元

2018-05-15 11:52

ASAP省錢購物網關站 客服將服務至6月15日

2018-05-15 00:55

溺水男大生失去生命跡象 陽大醫院硬是從死神手中救回

2018-05-15 16:30

高溫上看35度！彭啟明：目前仍無梅雨鋒明顯跡象

2018-05-15 08:34

不用長照2.0？ 民眾是不知怎麼用

2018-05-15 00:01

病房裡 遲到3年的畢業典禮

2018-05-15 00:01

每天「五秒」能改變你的人生！百萬人見證怎麼做

2018-05-15 09:41

新竹喜來登五星饗宴吃到飽 3人同行1人免費

2018-05-15 12:14

海洋委員會敲定在花蓮成立深層海水園區

2018-05-15 08:11

膝蓋痛8年變O型腿 七旬翁靠手術回春

2018-05-15 07:36

下班放學注意 台北臭氧濃度達橘警

2018-05-15 16:04

砸錢救觀光 她一句話道破為何「拉低國旅價值」

2018-05-15 21:57

大型重機上國道 運輸學會：安全仍堪慮

2018-05-15 12:35

早上當心PM2.5！臭氧濃度高 北部空汙亮橘燈

2018-05-15 05:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top