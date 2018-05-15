砸錢救觀光 她一句話道破為何「拉低國旅價值」

2018-05-15 21:57 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



南台灣觀光持續慘淡，交通部今天宣布擴大振興方案，台南、高雄、屏東、澎湖、台東等5縣市，20人以上團體旅遊，2天1日平日出遊，每人每日補助500元，交通費最高補助每團3萬、澎湖5萬，今起實施；18日擬再公布5縣市自由行補助方案，不過學者認為不僅成效有限，恐怕還將造成反效果，造成消費者習慣性依賴折扣，拉低國旅價值。

今年三月交通部長賀陳旦曾預告將補助南部四縣市振興觀光方案，不過今天的方案中多了台東；觀光局解釋維考量遊程有連貫將其納入。

世新大學觀光系副教授陳家瑜直言，除了台東之外其他四縣市幾乎都是「師出無名」。她指出，很多人安排行程都是花東一起，花蓮旅客下滑、台東自然受到波及，因此二月花蓮地震時，政府補助重災區花蓮，卻忽略台東，也讓這次的補助案，除了台東補助有理，其他四縣市幾乎可說是師出無名。

陳家瑜表示，花蓮地震補助其間確實很多企業在春假後去花蓮，但五月人次看起來不再提升。她說，花蓮地震補助花蓮、南部旅客變少了就補助南部，就算南部有了短暫的成效，恐怕也將造成反效果，讓消費者誤以為這些地方很便宜，反而以後沒了補助就不再出遊，認為國旅一定是有折扣、便宜的，不斷地用補助與折扣吸引，最後就會變成，不折扣，就不再有觀光客。

陳家瑜表示，台灣的觀光不該把自己做小。這次的補助方案，要求每個團都要到國家風景區，但到底這些風景區有甚麼吸引力？有甚麼亮點？若沒有，旅客只因折扣而去，當抽掉補助，還有誰要去？此外，台灣觀光要將市場做大，地區性考量很重要，若從台北出發，應可安排跨縣市旅遊，而非侷限在兩天一夜、單一縣市。否則恐怕只是鄰近的縣市，原本就會去隔壁縣市旅遊，剛好撿到補助罷了，沒有擴大市場。

她指出，南部縣市中，台南本身有足夠的文化底蘊，加上台南美食有名，日本人也愛去，有一定程度吸引國際旅客，這是台南本身的產品優勢及價值，其他縣市應以台南為標竿，發展自己的特色，而不是短暫的補助。

陳家瑜說，台灣觀光需要更多原創性及永續經營，例如台南就已有足夠的文化底蘊，有一定程度吸引國際旅客，但國內各景區幾乎都缺乏亮點，過去想出天梯、教堂，其他地區馬上跟風，亮點馬上被抵消。她強調，永續性不僅是環境永續，還有行銷的永續性開發，搭配現有的旅遊趨勢，才是長遠之計。