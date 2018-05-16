健康你我他／家常菜過節 寵兒女 省荷包

2018-05-16 00:51 聯合報 圖與文／陳娟娟（台中市）



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我是個職業婦女，大齡結婚，趕進度的入門喜，三年抱倆，一兒一女一百分，從此奔波在公事、家事中，若有不上班、不燒飯洗衣帶孩子，我都感恩為母親節。

歲月如「胖」駒過隙，奔波中，孩子們相繼離家讀書工作，空巢家兩初老，家事分立即性的，與可分期的，田螺姑娘和七仙女在夢裡，現實生活中，健康快樂最重要。

日子是跟著老公的腳步，無拘無束悠遊徜徉在大自然中，疏野慣了的人，不耐好好的節日，在商家炒作，變成不飯店不家聚，不送禮，就不誠不敬，想想自己為人子時，送給父母的禮物，幾乎束之高閣。

而餐館吃飯，在拚翻桌衝業績，得先預約，外加限定用餐時間，總總約束，不再以客為尊。

此外，孩子們舟車勞頓，收入不豐，打腫臉表心意，必要嗎？幾經思量，就不湊熱鬧趕時髦，重做馮婦，變身「節日兒女控」，圖個自由自在，不怕醜的我，即便是炒青菜，我都以「家常菜，家常在」，華麗端上桌。

親友笑我傻，我加碼自嘲，家中三大節，農曆年、母親節、父親節，都在老天無意中的安排下，濃縮了，老公農曆生日在除夕，我的新曆生日父親節前，多貼心啊！

女兒曾e-mail好友：「我媽說了，逢年過節，就是三餐老外的遊子，回家放輕鬆，讓媽寵爹疼的日子。」