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伊波拉疫情再現 剛果旅遊警示升級

2018-05-16 00:51聯合報 記者黃安琪／台北報導

疾管署副署長羅一鈞說明剛果民主共和國伊波拉疫情。 記者黃安琪／攝影
疾管署副署長羅一鈞說明剛果民主共和國伊波拉疫情。 記者黃安琪／攝影
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剛果民主共和國再現伊波拉疫情，根據世界衛生組織調查，疫情集中於該國西北部赤道省一處鄰近比科羅（Bikoro）的偏遠地區，自上月4日至5月13日已累計39例，包含19人死亡，評估當地傳播風險較高，衛福部疾管署昨天宣布，提升剛果民主共和國旅遊疫情建議等級至第2級警示（Alert）。

疾管署副署長羅一鈞指出，現階段疫情發生地區雖較偏遠，對國人威脅性低，仍建議民眾，非必要勿前往疫情流行區，若必須前往應避免接觸或食用野生動物，避免至當地醫院探視或接觸病人，保持個人衛生勤洗手、咳嗽戴口罩等；昨日已提升剛果旅遊疫情建議等級至第2級警示（Alert）。

疾管署表示，剛果民主共和國除累計39起病例外，其東北部伊圖里省3、4月間也出現120例不明原因死亡病例，尚待調查。當前整體疫情發生地點鄰近剛果河，連結剛果共和國及中非共和國兩國首都，世界衛生組織已評估區域傳播風險為中等，但疫情尚不符合國際間公共衛生緊急關注事件，將持續進行調查與評估。

羅一鈞說，伊波拉病毒可透過中間宿主，如受感染的猴、猿、蝙蝠等野生動物傳染給人，或藉由人類直接接觸患者或其屍體的血液、分泌物、器官、精液造成感染，潛伏期2至21天，待出現症狀後才具傳染力。

其初期症狀包含突發高燒、嚴重倦怠、肌肉、頭痛與咽喉痛等，接著會出現嘔吐、腹瀉、腹痛、皮膚斑點狀丘疹與出血現象。嚴重者常伴有肝臟受損、腎衰竭、中樞神經損傷、休克併發多重器官衰竭，死亡率高達9成；目前尚無疫苗可預防，僅有實驗性疫苗仍待大規模使用確定效果。

疾管署提醒國人，如曾前往疫情流行地區，返國後21天內若有疑似症狀，應盡速就醫並告知旅遊接觸史。

伊波拉疫情疫苗患者

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