全台逾18歲成人 每4人就有1人高血壓

2018-05-16 00:51 聯合報 記者 聯合報 記者 黃安琪 ／專題報導



醫師建議，18歲以上就要每年至少量一次血壓。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

高血壓人口攀升且年輕化，衛福部國健署公布最新調查，2017年全台18歲以上每4人就有1人有高血壓，相較10年前，20歲以上高血壓盛行率從8.3％暴增至25.6％，其中以40至64歲中壯年增幅最高，自20.2％增至29.1％，高血壓導致的心臟病、腦血管及高血壓疾病分占10大死因第2、4、8位，年死亡人數逾3.8萬人。

根據國健署「2017年健康危害行為監測調查」結果，18至39歲青壯年逾30％未曾量過血壓；全台18歲以上國人高血壓盛行率達25.2％，邁入40歲中年後盛行率高達37.5％，且自知有高血壓比率不到80％，近30％的民眾不知高血壓已悄悄上身。

國健署慢性疾病防治組長賈淑麗表示，高血壓沒有症狀，又被稱為「沉默殺手」，未穩定控制血壓恐導致腦中風、眼部病變、心血管疾病、慢性腎病等併發症，血壓變化會受年齡、運動、肥胖、抽菸等因素影響，且隨年紀愈大，症狀恐更嚴重。

高血壓年輕化趨勢明顯，台灣高血壓學會秘書長、台大醫院健康管理中心主治醫師林鴻儒說，高血壓是種老化疾病，會隨年紀增長而顯現，但年輕或青壯族群血管尚未有太大問題，一旦飲食西化、高油高鹽與靜態生活，沒有年紀因素的抵銷，高血壓也會顯而易見，隨生活型態改變大幅攀升。

林鴻儒說，除均衡飲食外，規律運動可有效降低血壓，臨床顯示維持運動習慣後，可降低收縮壓達5毫米汞柱；長期規律運動者與缺乏運動的人相較，收縮壓也差距達10毫米汞柱。

為鼓勵民眾定期監測血壓，國健署今年與藥師公會全聯會、基金會、衛生局合作，於全台設立4300多個血壓量測服務站，在社區1000多家藥局、超商就能輕鬆量血壓，鼓勵18歲以上民眾每年至少量1次血壓；40歲以上應天天量血壓並記錄。

林鴻儒提醒民眾，量血壓前30分鐘先別運動、抽菸或喝咖啡、憋尿等，量測前休息5至10分鐘，採坐姿、兩腳自然著地、背靠椅背，量測時手臂高度與心臟同高，血壓量測較準確。