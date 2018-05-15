傳奇小提琴家穆洛娃 睽違20年再來台

2018-05-15 20:38 中央社 台北15日電



俄羅斯小提琴家穆洛娃睽違近20年再度來台，她年紀輕輕就以新星之姿，囊括西貝流士小提琴大賽、柴可夫斯基小提琴大賽等首獎，6月將來台演出孟德爾頌小提琴協奏曲。

穆洛娃(Viktoria Mullova)出生於俄羅斯，5歲開始學琴，10歲進入莫斯科附屬中央音樂學校，打下紮實的基礎，之後順利進入莫斯科音樂學院，成為俄羅斯栽培的明日之星。

她曾拿下維尼奧夫斯基大賽、西貝流士小提琴大賽、柴可夫斯基小提琴大賽等國際重要比賽首獎，獲獎無數，但在獲得多項大獎肯定的背後，嚮往自由的她，在1983年趁著受邀到芬蘭演出的機會，經過友人協助，逃到瑞典，向美國駐瑞典大使館尋求政治庇護，引起國際樂壇轟動。

在戲劇性的向西方世界公開投誠後，穆洛娃開始與國際間最重要的管弦樂團及指揮合作，受邀在各大國際音樂節中演出，她的曲目橫跨巴洛克、古典到當代的跨界與實驗音樂。

睽違20年穆洛娃再度來台，她將與鋼琴家暨指揮家葛雷桑瑪(David Greilsammer)、歐洲新銳日內瓦合奏團(Geneva Camerata)共同合作，演出孟德爾頌小提琴協奏曲」。

這首曲被譽為四大小提琴協奏曲之一，樂曲結構雖不如其他小提琴協奏曲龐大、複雜，但孟德爾頌音樂中特有的細膩、優雅，卻非常不容易掌握，穆洛娃也曾經兩次灌錄這首樂曲。

「穆洛娃、葛雷桑瑪與日內瓦合奏團」音樂會，6月12日將在國家音樂廳演出。