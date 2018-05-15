中大首屆羅家倫講座 頒給中研院院士吳玉山

2018-05-15 19:09 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



中央大學首屆「羅家倫講座」今天登場，講座得主頒給國際知名政治學家中研院院士吳玉山；同時並表揚4位獲首屆「羅家倫校長年輕傑出研究獎」學者，以及6位獲「羅家倫獎學金」學生，期延續羅家倫的精神，培養更多優秀菁英。

中大表示，羅家倫校長的女兒羅久華教授繼承父親的無私與宏觀，捐助獎學金提攜學子，在中央大學成立「羅家倫講座」，首屆得主為中央研究院吳玉山院士。「羅家倫校長年輕傑出研究獎」4位中大獲獎教授包括物理系副教授余欣珊、電機系教授李柏磊、地科系教授陳建志、認知所教授阮啓弘。

中大前校長、中研院院士劉兆漢表示，羅家倫是廿世紀華人社會最有影響力的知識份子之一，他當年倡導五四運動，希望將「德先生」(Democracy)的概念帶入中國，民主是他一生最嚮往的事。

劉兆漢說，不過這一個世紀來，民主在當今社會受到很大的挑戰，一方面因網際網路的興起，好不容易建立的代議制度受到挑戰，民粹取代民主；另一方面經濟全球化，提倡創造性和知識性的經濟活動，造成世界各國人民貧富差距越來越懸殊，面對國際局勢的快速變化，須要政治學家來指點迷津。

中大校長周景揚表示，明年就是五四運動100週年，羅家倫為近代重要的教育家及文化運動先驅，也是中央大學在大陸時期在任最久的校長，開創了「黃金十年」，這十年正是中大校史上最艱困的十年。

對日抗戰時期，羅家倫將中央大學從南京西遷至重慶沙坪壩，弦歌不輟，成為戰時規模最大、最完整之大學。而中大校訓「誠樸」也源自羅家倫最早提出的「誠樸雄偉」，為中大師生做學問、做人、做事的根本之道。周景揚強調中大舉辦「羅家倫講座」的目的，就是希望延續並傳揚羅家倫校長精神。

吳玉山院士以「地緣斷層線與中小國家的戰略選擇」為題，分析臺灣當今國際局勢及未來走向，巧妙運用地緣的關聯性，點出臺灣不僅在地理位置上身處歐亞大陸板塊斷層線中點，政治上也為中美兩大強權所夾擊。