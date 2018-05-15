跟進WHO 我國7月起禁用人工反式脂肪

2018-05-15 17:48 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



烘焙食品常用「不完全氫化油」，製造酥脆或滑潤口感，但植物油氫化不完全，會產生危害健康的反式脂肪。食藥署今宣布，為維護民眾健康，自今年７月１日起，食品中不得使用不完全氫化油，讓人工反式脂肪從食品中OUT。

食藥署食品組副組長魏任廷表示，食品業者使用不完全氫化油，優點是讓油更耐高溫、穩定性增加，並且增加保存期限，且能讓食品能增加酥脆或滑潤口感，但同時也會因不完全氫化而產生反式脂肪。

林口長庚醫院臨床毒物科主任顏宗海說，最常見使用不完全氫化油的加工食品，包括糕點、麵包、餅乾等。文獻顯示，若長期攝入反式脂肪酸，會引起三高，增加心血管疾病風險及代謝症候群等風險，從醫學角度，他肯定此政策。

美國食品藥物管理局（ＦＤＡ）3年前宣布，3年內食品業禁用不完全氫化油。世界衛生組織網站14日也呼籲全球各國，在5年內管理反式脂肪食品，

魏任廷表示，我國其實早已跟進世界趨勢，105年4月即發布訂定「食用氫化油之使用限制」，規定今年7月1日起（以製造日期為準），食品中不得使用不完全氫化油，這期間已輔導業者改用其他安全用油。