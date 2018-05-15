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罹患心肌梗塞未定期回診 男子再復發

2018-05-15 17:40中央社 台中15日電

38歲賴姓男子一天要抽2包菸，16年前因心肌梗塞緊急就醫而撿回一命，因他未定期回診，去年再度出現胸痛就醫，結果相同位置竟再度血管阻塞。

衛福部豐原醫院心臟內科主任曹承榮今天表示，賴姓男子自15歲時染上菸癮，起初每天抽一包菸，後來菸癮漸大，一天要抽上2包菸。

賴男22歲時，退伍一星期後，有天在應徵工作的路途中，因心肌梗塞、休克被送進急診室搶救，接受手術後，救回一命，後來，賴男因狀況好轉，未再到醫院定期回診。

未料，去年賴男再度感到胸悶、胸痛，他懷疑是心肌梗塞復發，趕忙自行到豐原醫院就醫，醫師檢查，發現他同一個血管再度發生動脈硬化，經採用塗藥氣球在容易硬化及狹窄的血管壁上塗藥治療，重拾健康。

曹承榮表示，動脈硬化是伴隨著年紀增加風險，但早在青春期之後，會慢慢產生動脈硬化，尤其抽菸者風險更高，若加上沒有良好的運動、飲食及作息時，風險將會加倍。

曹承榮指出，動脈硬化其實有很多因素造成，有非先天性或遺傳因素造成，可以藉由個人作息改善，像是戒菸、適當運動作息、及飲食，都能有效減少心血管硬化的危機。

醫師建議，每次運動30分鐘、每週3次，可以增加體耐力，例如在住家附近簡單的大步行走30分鐘，持續每週進行，心血管功能可得到適當的彈性恢復，減少血管硬化風險。

心肌梗塞醫師

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