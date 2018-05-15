親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

麻疹疫情台灣解除警報 日本還在燒

2018-05-15 14:25中央社 台北15日電

疾管署今天宣布，國內麻疹疫情已告段落，所有追蹤的接觸者都已結束監測。但日本麻疹疫情仍在持續，民眾若有赴日計畫，可觀望疫情發展。

衛生福利部疾病管制署統計，今年國內累計24例麻疹病例，其中17例是國內感染，7例是境外移入病例。群聚接觸者總計8456人，國內接觸者7563人全數觀察期滿解除追蹤，包含航空公司群聚4645人、南部醫院群聚215人、北部醫院群聚1171人，其他接觸者1532人。

疾管署疫情中心主任劉定萍在疫情週報時表示，日本的麻疹疫情則持續，沖繩上週新增7名病例，截至5月14日累計有97例；愛知縣上週新增6例，截至5月14日累計24例。

此外，劉定萍說，東京都町田市有一名沒有海外及沖繩旅遊史個案，但曾在町田市醫療機構就醫，該機構同日曾有一名沖繩相關個案。全國累計至少145例，8成跟沖繩疫情相關。

疾管署副署長羅一鈞表示，國內群聚案接觸者已全部觀察期滿，此波疫情結束；但日本的麻疹疫情還在持續，因傳染鏈還沒有斷，惟每週新增的個案數沒有比過去幾週增加，代表日本也有群體保護力。只是沖繩的疫苗保護覆蓋率約9成，還不到95%，代表疫情發展較易傳開來，不容易控制。

暑假又有旅日熱潮，羅一鈞說，日本的麻疹疫情估計隨天氣熱會逐漸趨緩，且國內自費麻疹腮腺炎德國麻疹疫苗估計6月中就會到貨，暑假有赴日計畫的民眾可觀望日本麻疹疫情發展，評估施打疫苗需求。

疫情麻疹沖繩

相關新聞

奇蹟！75歲翁心跳停止60分未用葉克膜被救回

2018-05-15 12:01

鬆一口氣！未再新增麻疹病例 桃市千名個案解除追蹤

2018-05-15 11:42

台灣飯好吃！日本客退房留下漫畫手稿 原來大有來頭

2018-05-15 10:26

叫它第一名！ 全國近五百萬人得了這病

2018-05-15 10:24

熟齡優惠2015年即停止 高鐵澄清：新聞遭竄改流傳

2018-05-15 11:13

試試手氣！大樂透連19摃創史上最長 頭彩衝5.5億元

2018-05-15 11:52

兩台冷氣24小時狂開兩個月 電費帳單「低到驚奇」

2018-05-15 09:50

伊波拉疫情再現 剛果旅遊疫情警示提升

2018-05-15 14:42

寄養家庭荒 去年家扶申請戶數減近二百戶

2018-05-15 14:40

台人選飯店 「免費Wi-Fi」比價錢更重要

2018-05-15 14:22

充氣式遊樂設備暗藏4危機 靖娟籲修訂罰則

2018-05-15 14:13

高雄玉荷包產季來臨 即起開放預購

2018-05-15 13:58

眼睛紅腫痛還見滿天金條 竟因乾癬引起

2018-05-15 13:55

降低愛滋延遲診斷比例 疾管署：擴大快篩

2018-05-15 13:44

1次取卵喜獲麟兒 10個愛馬仕包包都不換

2018-05-15 13:29

買綠竹筍挑時辰！這個時候買的筍才不會苦

2018-05-15 12:45

大型重機上國道 運輸學會：安全仍堪慮

2018-05-15 12:35

紐航「Emoji玩樂地圖」 客製化必遊景點

2018-05-15 12:33

一天抽兩包菸又少運動 22歲男突心肌梗塞

2018-05-15 12:29

海研船勵進號 首次緊急應變演練

2018-05-15 12:22

爭取自由行陸客 觀光局樂見放寬財力證明

2018-05-15 12:10

澎湖垃圾無處去！李應元今視察

2018-05-15 11:56

台彩端午加碼 威力彩頭獎加碼2億元大樂透40個100萬元

2018-05-15 11:53

年輕化趨勢明顯 18歲以上每4人有1人高血壓

2018-05-15 11:33

午後因紫外線較強 北部留意臭氧濃度偏高

2018-05-15 11:25

充氣式遊樂設備活動4年成長5倍 無固定防護靖娟籲管理

2018-05-15 11:00

瘦太多被「卡關」不准出國！ 他漏了一個重要步驟

2018-05-15 10:00

全身水泡流膿結痂又長 竟是皰瘡作怪

2018-05-15 09:54

讓人又愛又恨的香菜 究竟有沒有抗癌的神效？

2018-05-15 09:49

每天「五秒」能改變你的人生！百萬人見證怎麼做

2018-05-15 09:41

高溫上看35度！彭啟明：目前仍無梅雨鋒明顯跡象

2018-05-15 08:34

海洋委員會敲定在花蓮成立深層海水園區

2018-05-15 08:11

膝蓋痛8年變O型腿 七旬翁靠手術回春

2018-05-15 07:36

吳德榮：持續晴朗炎熱 最快下周二鋒面到

2018-05-15 06:05

早上當心PM2.5！臭氧濃度高 北部空汙亮橘燈

2018-05-15 05:02

西半部高溫34度 紫外線強別忘防曬

2018-05-15 05:02

高雄鳳梨外銷對岸火紅 去年突破 10億美元

2018-05-15 00:38

台北35.2度 今年最高溫

2018-05-15 00:37

衛福部預告長照營業規則 鼓勵偏鄉設點

2018-05-15 00:37
看更多

熱門文章

兩台冷氣24小時狂開兩個月 電費帳單「低到驚奇」

2018-05-15 09:50

雪崩式降價？ 一家4口周末玩墾丁5000元有找

2018-05-14 13:29

炎夏喝冷萃咖啡、星冰樂 星巴克祭出限時買1送1

2018-05-14 18:30

大雨大雨何時來？ 氣象專家三張圖告訴你

2018-05-14 17:00

台灣飯好吃！日本客退房留下漫畫手稿 原來大有來頭

2018-05-15 10:26

吳德榮：持續晴朗炎熱 最快下周二鋒面到

2018-05-15 06:05

病房裡遲來的畢業典禮 她讓醫師、護理師都拭淚

2018-05-14 20:37

救觀光？觀光局砸四千萬 鼓勵旅遊團去這五縣市玩

2018-05-15 12:18

奇蹟！75歲翁心跳停止60分未用葉克膜被救回

2018-05-15 12:01

叫它第一名！ 全國近五百萬人得了這病

2018-05-15 10:24

高雄鳳梨外銷對岸火紅 去年突破 10億美元

2018-05-15 00:38

影／健保詐騙電話詐不停 官員接到超傻眼

2018-05-14 18:31

瘦太多被「卡關」不准出國！ 他漏了一個重要步驟

2018-05-15 10:00

今日星座運勢／雙魚 善用網路資源 從中獲得關注

2018-05-15 00:00

買綠竹筍挑時辰！這個時候買的筍才不會苦

2018-05-15 12:45

影／驅猴獵人提槍上陣 眾人見證嚇退猴群

2018-05-14 17:54

藻類10年死一半 基隆潮境保育區管制人潮

2018-05-15 00:37

母親節41道料理擺滿長桌 網友看傻眼「你贏了」

2018-05-15 12:21

血汗電信業 上午10點30分忙到清晨4點

2018-05-15 00:37

5旅行社組「海灣聯盟」 7島嶼之旅4,899元起

2018-05-14 17:11

家庭／為人父母：媽媽的學習

2018-05-15 06:00

全身水泡流膿結痂又長 竟是皰瘡作怪

2018-05-15 09:54

水瓶座異於常人是外星人？網紅：他們只是特別細心

2018-05-15 08:00

ASAP省錢購物網關站 客服將服務至6月15日

2018-05-15 00:55

賞文迴響／能用先留著

2018-05-15 06:00

一天抽兩包菸又少運動 22歲男突心肌梗塞

2018-05-15 12:29

教部擬補貼私幼汰換車輛 業者：政府欠我們的

2018-05-14 20:42

世代共好徵文優勝作品／非「藥」不可

2018-05-15 06:00

影／立委帶路 立法院「銅板美食」大口吃

2018-05-14 16:25

每天「五秒」能改變你的人生！百萬人見證怎麼做

2018-05-15 09:41

蓋對涼被也能省電？這床被居然可以瞬涼5°C？

2018-05-14 17:05

高溫上看35度！彭啟明：目前仍無梅雨鋒明顯跡象

2018-05-15 08:34

熟齡優惠2015年即停止 高鐵澄清：新聞遭竄改流傳

2018-05-15 11:13

香奈兒COCO CRUSH經典菱格紋 昆凌混搭搶先戴

2018-05-14 21:29

不用長照2.0？ 民眾是不知怎麼用

2018-05-15 00:01

VOLVO新世代經銷服務據點 啟動招募計畫

2018-05-14 16:36

伊甸復康巴士司機罷工 衛福部：盼勞資雙方盡量協調

2018-05-14 16:10

海洋委員會敲定在花蓮成立深層海水園區

2018-05-15 08:11

膝蓋痛8年變O型腿 七旬翁靠手術回春

2018-05-15 07:36

試試手氣！大樂透連19摃創史上最長 頭彩衝5.5億元

2018-05-15 11:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top