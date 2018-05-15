麻疹疫情台灣解除警報 日本還在燒

2018-05-15 14:25 中央社 台北15日電



疾管署今天宣布，國內麻疹疫情已告段落，所有追蹤的接觸者都已結束監測。但日本麻疹疫情仍在持續，民眾若有赴日計畫，可觀望疫情發展。

衛生福利部疾病管制署統計，今年國內累計24例麻疹病例，其中17例是國內感染，7例是境外移入病例。群聚接觸者總計8456人，國內接觸者7563人全數觀察期滿解除追蹤，包含航空公司群聚4645人、南部醫院群聚215人、北部醫院群聚1171人，其他接觸者1532人。

疾管署疫情中心主任劉定萍在疫情週報時表示，日本的麻疹疫情則持續，沖繩上週新增7名病例，截至5月14日累計有97例；愛知縣上週新增6例，截至5月14日累計24例。

此外，劉定萍說，東京都町田市有一名沒有海外及沖繩旅遊史個案，但曾在町田市醫療機構就醫，該機構同日曾有一名沖繩相關個案。全國累計至少145例，8成跟沖繩疫情相關。

疾管署副署長羅一鈞表示，國內群聚案接觸者已全部觀察期滿，此波疫情結束；但日本的麻疹疫情還在持續，因傳染鏈還沒有斷，惟每週新增的個案數沒有比過去幾週增加，代表日本也有群體保護力。只是沖繩的疫苗保護覆蓋率約9成，還不到95%，代表疫情發展較易傳開來，不容易控制。

暑假又有旅日熱潮，羅一鈞說，日本的麻疹疫情估計隨天氣熱會逐漸趨緩，且國內自費麻疹腮腺炎德國麻疹疫苗估計6月中就會到貨，暑假有赴日計畫的民眾可觀望日本麻疹疫情發展，評估施打疫苗需求。