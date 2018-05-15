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年輕化趨勢明顯 18歲以上每4人有1人高血壓

2018-05-15 11:33聯合報 記者黃安琪╱即時報導

高血壓人口持續攀升，衛福部國健署公布最新調查，2017年全台18歲以上每4人就有1人有高血壓，盛行率相較10年前，以20歲以上年輕人從8.3％暴增至25.6％，及40至64歲中壯年自20.2％增至29.1％增幅最大，年輕化趨勢明顯。其導致的心臟病、腦血管及高血壓疾病在10大死因中占居3位，年死亡逾3.8萬人。

國健署提醒，正常血壓是120／80mmHg，當血壓達130／85 mmHg即有偏...
國健署提醒，正常血壓是120／80mmHg，當血壓達130／85 mmHg即有偏高情形，140／90 mmHg即應就醫。記者黃安琪／攝影
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根據國健署「2017年健康危害行為監測調查」結果，18至39歲青壯年逾30％未曾量過血壓；全台18歲以上國人高血壓盛行率達25.2％，邁入中年40歲後盛行率高達37.5％，且高血壓自知率不到80％，近30％的民眾不知高血壓已悄悄上身。

國健署慢性疾病防治組長賈淑麗表示，高血壓沒有症狀，又被稱為「沉默殺手」，未穩定控制血壓恐導致腦中風、眼部病變、心血管疾病、慢性腎病等併發症，隨年紀愈大，血壓變化會受年齡、運動、肥胖、抽菸等因素影響。

高血壓年輕化趨勢明顯，台灣高血壓學會秘書長、台大醫院健康管理中心主治醫師林鴻儒說，高血壓是種老化疾病，會隨年紀增長而顯現，但年輕或青壯族群血管尚未有太大問題，一旦飲食西化、高油高鹽與靜態生活，沒有年紀因素的抵銷，高血壓也會顯而易見，隨生活型態改變大幅攀升。

林鴻儒說，除均衡飲食外，規律運動可有效降低血壓，臨床顯示維持運動習慣後，可降低收縮壓達5毫米汞柱；長期規律運動者與缺乏運動的人相較，收縮壓也差距達10毫米汞柱。

為鼓勵民眾定期監測血壓，國健署今年與藥師公會全聯會、基金會、衛生局合作，於全台設立4300多個血壓量測服務站，於社區1000多家藥局、超商能輕鬆量血壓，鼓勵18歲以上民眾每年至少要量一次血壓；40歲以上應天天量血壓並記錄。

林鴻儒提醒民眾，量血壓前30分鐘先別運動、抽菸或喝咖啡、憋尿等，量測前休息5至10分鐘，採坐姿、兩腳自然著地、背靠椅背，量測時手臂高度與心臟同高，血壓量測較準確。

衛福部國健署提醒民眾定期量血壓。圖由左至右為台灣高血壓學會秘書長林鴻儒、藥師公會...
衛福部國健署提醒民眾定期量血壓。圖由左至右為台灣高血壓學會秘書長林鴻儒、藥師公會全聯會理事長古博仁、國健署長王英偉、藝人郭子乾。圖／國健署提供
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高血壓國健署

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