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全身水泡流膿結痂又長 竟是皰瘡作怪

2018-05-15 09:54聯合報 記者凌筠婷╱即時報導

73歲的王姓阿公幾個月前皮膚搔癢不止，後來全身莫名起水泡，又癢又痛，水泡破了流膿，結痂後又長出新的，家屬每天敷藥、換藥都不見好轉，直到到彰化醫院仔細檢查後才發現，原來是「類天皰瘡」在作怪，王阿公住院服用類固醇藥物，加上家屬細心照料傷口，前不久終於能出院休養。

彰化醫院一般外科醫師李忠懷表示，王姓阿公除了失智之外，平常身體很健康，但是前不久全身突然到處起了水泡，肚子、雙手和雙腳最密集，家屬本來以為是褥瘡，但是不論如何細心照料，都不見好轉。另一名87歲蕭姓阿嬤也有一樣的症狀，但以治療褥瘡的方式來處理，始終沒有效果，後來經過抽血、切片檢查，才終於找到原因。

彰化醫院免疫風濕科主任高堅凱表示，「類天皰瘡」是一種自體免疫性的疾病，體內不正常的抗體攻擊表皮與真皮之間的結構，導致皮膚解離產生水泡，有很多病患家屬會誤以為是照顧不當導致壓瘡或燙傷。這種皰瘡發生在老年人身上比較多，研判與體質及免疫系統老化有關，一旦染病，需要長期服用類固醇及免疫調節劑。

李忠懷說，這種全身性的傷口最怕感染，若引發敗血症，甚至有生命危險。高堅凱強調，老人家若身體長期搔癢，除了可能是老人家常見的「冬季癢」等皮膚疾病之外，如果症狀頑固且治療效果不佳，就有可能是「類天皰瘡」，可以進行抽血檢驗及皮膚切片以釐清是否有異常抗體，如果有「類天皰瘡」的異常抗體，在還沒爆發水泡前，先以低劑量類固醇藥物長期控制，或許症狀就不會加劇。

高堅凱表示，除了定期用藥外，因為壓力會造成免疫系統紊亂，若能作息正常，睡眠充足，生活愉快，減輕生活壓力，發病的機會自然減低；另一方面，運動可以安撫免疫功能，定期而規律的運動也有幫助。

王姓阿公因為「類天皰瘡」，全身長滿大小水泡、破了又長。圖／彰化醫院提供
王姓阿公因為「類天皰瘡」，全身長滿大小水泡、破了又長。圖／彰化醫院提供
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類固醇老化失智

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