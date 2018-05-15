兩台冷氣24小時狂開兩個月 電費帳單「低到驚奇」

2018-05-15 09:50 聯合新聞網 綜合報導



示意圖，與內文無關。圖片來源/ingimage 分享 facebook

天氣越來越熱，不少人想開冷氣，卻又怕收到電費後金額過於嚇人，只能繼續忍受炎熱，然而卻有一名網友在廢公社貼出一張電費帳單，上頭金額顯示為1000多元，不僅如此網友還進一步表示，自己這兩個月都沒關過冷氣，許多網友看到後紛紛直呼誇張。

一名網友在臉書爆廢公社分享自己的電費帳單，網友表示自己家中成員有「2個大人外加17隻貓咪」，由於怕貓咪們在家中暑醫藥費反而更貴，因此從3月以來家中兩台冷氣就「24小時沒關過」，這個月帳單寄來後，包含公用電費91.4元，總共只要1636元。

許多網友看到原PO敘述後直呼太便宜，紛紛詢問到底是怎麼做到的，並跪求原PO家中使用的冷氣型號，但也有人質疑這種冷氣使用方法太過不環保。

對此原PO則表示，家中坪數24坪，自己家裡使用的是1.7噸、P牌變頻冷氣，每天固定開25度，所以比較省電，而其他網友看完解釋後則表示：「舊式冷氣真的很傷電費」、「變頻冷氣很貴，但真的有差」、「夏季電費應該還會更貴」。根據購物網站資訊，目前變頻分離式冷氣4-5坪的價格大約3萬元以上，而其他一般分離式冷氣同樣坪數大小，價格則約2萬元左右。

有網友留言表示變頻的確能達到省電效果，但另外需要考慮3-4月仍未採夏季電費計價，所以可以便宜很多。此外由於今年3-4月大多數時候並不是高溫的天氣，所以冷氣開了等同於是送風，若7-8月仍繼續以相同方式使用冷氣，到時候電費恐怕不只如此。