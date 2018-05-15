499最後一天 基隆門市凌晨3點排隊自備椅子

2018-05-15 08:36 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



今天是中華電信499吃到飽優惠專案最後一天，基隆市仁一路門市一大早就排了上百人，很多人半夜就來排，不少人自備椅子方便排隊時坐著，其中排第一個的婦人說，「我凌晨3點就來了，希望能排到」，不少人說，連早餐都沒吃就來排了。

上午7點多，中華電信基隆仁一路門市就排了上百人，排到愛四路，一名排隊的民眾說，之前都太多人排不到，今天清晨5點多，趁最後一天來排，她排前20個人，她說，「應該可以辦到了」，她是替兒子來辦。