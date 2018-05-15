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高溫上看35度！彭啟明：目前仍無梅雨鋒明顯跡象

2018-05-15 08:34聯合報 記者楊德宜╱即時報導

今天仍是高溫炎熱的夏季天氣，天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，中午高溫可以到32-35度，台北都會區域可到達35度以上，務必要防曬防中暑，這樣的溫度其實對台灣夏季是很平常的型態，可說是邁入夏季的第一波高溫。

彭啟明說，這樣的型態還是和明顯吹著偏南風，台灣附近高壓盤據有關聯，這是很典型的5月特徵，而最新的預測來看，昨天看到的下周一、下周二鋒面接近，變動度很高，而過去24小時的預測，有稍微收斂一些，可能是下周三、下周四的時候接近台灣，這還是不是典型的梅雨鋒面，走得很快，也還有變動空間，所以這周是相對穩定的天氣，仍然有午後雷陣雨，不過還是較為零星，可能要整個南海季風啟動，大規模午後陣雨才會有較好的發展條件，而近期是否有梅雨鋒面，目前仍無明顯跡象。

這幾天西半部大氣條件穩定，白天晴朗，彭啟明表示，光化反應很容易在台灣西半部發展，這在白天開始就容易飆升，到午後到達最高值，臭氧濃度最高。

中央氣象局說，今天各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫陣雨；清晨中南部地區亦有零星短暫陣雨，午後北部地區及中南部山區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率；未來1周太平洋高壓影響，天氣悶熱、陽光強，各地大多為多雲到晴，降雨主要來自午後熱對流所產生的短暫雷陣雨，另外東半部不定時會有局部短暫陣雨。

明天至周六高壓偏強、水氣少，午後雷雨侷限在各地山區，周日、下周一高壓勢力稍減弱，午後除各地山區外，北部平地也有機會出現局部短暫雷陣雨；溫度方面，白天氣溫持續偏高，各地高溫都在31、32度以上，西半部更可以來到33、34度，尤其周四至周六不排除再高一點，而周四東南部地區有焚風發生的機率，需留意局部高溫，另外中午前後各地紫外線指數都容易達到過量或危險等級，請記得多補充水分及做好防曬工作。

22日至24日鋒面接近影響，天氣較不穩定，易有陣雨或雷雨；時序進入梅雨季及汛期，若鋒面在臺灣附近時易有強降雨等劇烈天氣發生，請留意最新氣象資訊。

今天各地天氣晴朗穩定，氣溫持續偏高。記者楊德宜／攝影
今天各地天氣晴朗穩定，氣溫持續偏高。記者楊德宜／攝影
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高溫彭啟明

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