膝蓋痛8年變O型腿 七旬翁靠手術回春

2018-05-15 07:36 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



73歲陳姓老翁，8年前罹患退化性關節炎，致雙腿膝關節腫痛，腿型變形成O型腿，因擔心傳統膝關節手術後疼痛及疤痕大，且術後效果不彰，遲遲不敢手術，經介紹得知童綜合醫院引進最新的MAKOplasty機器人手臂，就醫進行精準膝關節置換手術，解決折磨老翁8年的宿疾，一展笑顏。

童綜合醫院骨科部主任謝國顯表示，退化性關節炎主要與老化有關，因為人體骨頭從出生後就一直使用，導致兩個骨頭的接觸面(關節軟骨)逐漸磨損，如同骨頭間失去潤滑，患者因骨頭間摩擦產生刺痛和關節痠痛，造成行走十分辛苦。

謝國顯說，使用MAKOplasty機器人手臂系統進行單髁膝關節換置手術，術前針對患部進行電腦斷層掃描，手術中就可使用電腦斷層影像直接建構出手術部位的3D立體圖像，讓醫師能夠極精準依照病患骨骼尺寸更換最合適的人工膝關節，避免傷害健康的骨頭、組織及韌帶，用最小的傷口與最少出血量重塑健康膝蓋。

謝說，相對傳統膝關節換置手術的15公分大傷口，MAKOplasty單髁膝關節換置手術僅產生5到8公分的傷口，評估術後狀況也可不放置引流管，並在術後隔天可下床行走。