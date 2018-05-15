吳德榮：持續晴朗炎熱 最快下周二鋒面到

2018-05-15 06:05 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，昨天最高溫在台北已升至35.2度，已刷新今年紀錄。今天各地天氣晴朗穩定，氣溫持續偏高；中午前後紫外線大多為危險級及過量級，應注意防曬；午後山區雲量增多、有局部短暫陣雨的機率，仍是零星、少量的。北部氣溫約在24至35度、中部23至33度、南部25至34度、東部24至32度。

他表示，下周一之前，鋒面大都在長江流域向東移動，台灣持續受到暖氣團的籠罩；明天至下周一氣溫偏高，各地天氣晴朗、午後雲量略增，山區午後有局部短暫陣雨的機率。明天西半部高溫持續在34、35度上下；周四至下周一更會升至35、36度左右；本周中午前後皆已炎熱如盛夏，要注意防曬，也要多喝水、防中暑。

至於下一波鋒面何時抵達？他說，因為已在模式模擬的8天之後，不確定性較大，且各國模式也都在調整中；目前模擬仍有分歧，但都逐漸調整與歐洲(ECMWF)模式的模擬漸趨一致，大約於下周二或下周三鋒面抵達的機率較高。所以，未來不僅只鋒面的抵達時間，還有鋒面結構、其對台灣的影響程度，都是需要再持續觀察的。

中央氣象局說，今天各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫陣雨；清晨中南部地區亦有零星短暫陣雨，午後北部地區及中南部山區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率；未來1周太平洋高壓影響，天氣悶熱、陽光強，各地大多為多雲到晴，降雨主要來自午後熱對流所產生的短暫雷陣雨，另外東半部不定時會有局部短暫陣雨。

明天至周六高壓偏強、水氣少，午後雷雨侷限在各地山區，周日、下周一高壓勢力稍減弱，午後除各地山區外，北部平地也有機會出現局部短暫雷陣雨；溫度方面，白天氣溫持續偏高，各地高溫都在31、32度以上，西半部更可以來到33、34度，尤其周四至周六不排除再高一點，而周四東南部地區有焚風發生的機率，需留意局部高溫，另外中午前後各地紫外線指數都容易達到過量或危險等級，請記得多補充水分及做好防曬工作。