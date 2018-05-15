高雄鳳梨外銷對岸火紅 去年突破 10億美元

2018-05-15 00:38 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



第一屆中國蔬果運銷展14日在上海跨國採購會展中心登場，高雄市政府農業局率領轄區6家農民團體參加，這個展覽主要以生鮮蔬果為主，串聯整體供應鏈，包含冷藏保鮮、包裝材料、物流、運輸配送服務及蔬果檢測儀器，是一個針對專業買家的展覽。目前盛產的鳳梨成為會展的新寵兒。

鳳梨是這幾年大陸出口的新寵水果，去年全台鳳梨出口量達2萬7千多噸，這次主要從事鳳梨出口的大樹冠瀧果菜合作社與月光山蔬果運銷合作社帶來高品質的金鑽鳳梨參展，希望能從展覽中獲得更多市場情報及拓展更多鳳梨通路，開展果然就吸引多大陸內地的貿易商詢問與試吃，對於高雄金鑽鳳梨的香甜多汁與細緻口感讃不絕口。

根據海關出口統計，自2013年起中國大陸已成為台灣主要農產品輸出之第一大市場，出口值高達9億美元，年年正成長，至2017年更已突破10億美元，大陸市場也是高雄水果主要的出口國，芭樂、鳳梨、金煌芒果及蓮霧都是極受歡迎的產品。

今年加洲果菜合作社的型農夫妻檔柯竣議、陳慧菁二人特別參展，雖然目前生鮮蔬菜尚無法進入中國，但冷凍蔬果卻是商機無限，柯竣議表示冷凍蔬果是未來的趨勢，不但沒有檢疫的問題，又可通行全球，再加上冷凍技術設備的進步，冷凍後的蔬果仍能保留原有蔬果的營養成份，是最為接近生鮮的狀態，所以希望開發這部分的商機。