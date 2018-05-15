瘦太多被「卡關」不准出國！ 他漏了一個重要步驟

郭姓男子體重曾高達140公斤，家人擔心他罹患心血管疾病，他積極減重。 記者王昭月／翻攝 分享 facebook

郭姓台商一年半前從140公斤減為75公斤，日前在機場要出關時竟然「卡關」！海關人員認為他與護照相片「人圖不符」，他說明因減重才變成現今模樣，但不被接受，只好返回醫院請求醫師開診斷證明，延遲3天才得以出國。

「相貌變更 就要換護照」

移民官提醒民眾，根據護照條例規定，只要相貌變更、護照汙損不堪使用、護照製作有瑕疵、護照記載事項變更等，均應更換護照。

為郭男開診斷證明的義大國際減重中心暨消化外科主任蔡明憲說，30歲的郭男一年半前體重140公斤，平日作息不正常，有抽菸習慣，愛吃鹹酥雞，家人擔心他罹患高血脂、痛風、糖尿等心血管疾病，苦口婆心力勸，他才決定減重。

郭男因在機場「卡關」，急找醫師蔡明憲（右）幫他開診斷證明。 記者王昭月／翻攝 分享 facebook

以前 爬一層樓就要休息

郭男減重前 ，走1、200公尺就氣喘如牛，爬一層樓也需休息，醫療團隊替他做胃縮小術，過去一餐得吃2個便當，現在吃半個三角飯糰就覺得飽。

蔡明憲說，郭男遵照營養師及體適能老師指導，多攝取高蛋白、纖維素，認真跑步、游泳，一年半後減成75公斤，但不久前他再回醫院，原來是要出關去大陸，但在台灣海關就被「擋駕」，需醫師開立證明。

郭男說，海關人員看了他的護照照片質問「這不是你吧，與照片不符」，他說是因減重造成樣貌改變，對方不信，要求他請醫師開證明，只好找醫師求救。

另一名被公司外派越南工作的陳先生，減重過程在越南機場也碰過「卡關」情事，反覆確認身分後，才獲得放行。

外派越南的陳先生，最重達171公斤，合併嚴重的呼吸中止症。 記者王昭月／翻攝 分享 facebook

減掉86公斤 他也常被擋

常往返台越兩地的陳姓男子，陳說，他從小就胖，又喜歡吃、懶得動，因此一直很胖。現年35歲，體重最重達171公斤，體脂肪率52，是病態性肥胖個案。

蔡明憲說，陳姓男子除肥胖外，還有嚴重呼吸中止症，2016年7月在家人及女友鼓勵下接受減重手術，一年內從171公斤減到85公斤。瘦身期間前往越南工作時，因每次面貌都隨體重減輕變化，海關人員看了照片後，總要反覆確認他的身分，一年多來他也不勝其擾。

陳說，食量減少，以前愛吃的的香雞排、鹹酥雞，術後吃1、2口就不想再吃，整個人 比起肥胖前，更有活力，他笑說，術後唯一後遺症，就是所有衣服都要重買。

成功減重的陳先生，與先前的肥胖模楊相貌差異很大，每次到越南，海關總要反覆確認身分。 記者王昭月／翻攝 分享 facebook

差太多 赴美差點無法通關

一名伊姓民眾減了30多公斤，他前往美國，雖然順利出關，但飛抵美國後，美國移民局認為樣貌差太多，留置他問了2、3個小時，之後才讓他通關。

一名機場移民官表示，相貌變更依法更換護照，也是保障自己權益。因樣貌如果真的差太多，就算台灣放行，到其他國家也不見得會放行，有可能被送回來。換護照讓人、照相符，就沒有任何爭議，也能保障自身權益。提醒民眾不但覺得換本新護照要1千多元，為省小錢，結果因小失大。