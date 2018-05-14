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今彩539、威力彩、雙贏彩開獎 中獎號碼看這裡

2018-05-14 21:14中央社 台北14日電

今彩539

今彩539第107115期開獎，中獎號碼33、12、20、23、39。3星彩中獎號碼060，4星彩中獎號碼1778。

威力彩

威力彩第107039期今晚開獎，第一區中獎號碼為12、27、30、32、05、37，第二區中獎號碼為07號。

雙贏彩

雙贏彩第107019期今晚開獎，中獎號碼為07、02、16、24、20、05、19、18、11、23、15、12。

實際中獎獎號以台彩公布為準。

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