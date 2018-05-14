衛福部明訂長照機構法人遊戲規則 鼓勵偏鄉離島設點

2018-05-14 18:49 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



長照服務機構法人條例公布實施後，不少想投資客躍躍欲試，衛福部明定相關「遊戲規則」，今發布6案預告草案。 圖/本報資料照片 分享 facebook

長照服務機構法人條例公布實施後，不少投資客對長照市場投入躍躍欲試，衛福部預告「遊戲規則」，明訂機構法人間的合併規定，最重要的是維護雙方勞工權益，且合併運作，住宿機構最多也只能開設10家、床數最多2000床；但為鼓勵業者在長照資源不足區設點，可不受前述限制。新制最快7月底前公告上路。

台灣正式邁入高齡社會，也代表銀髮商機更多。據了解，已有不少來自醫療業、保險業及建築業等投資客，想分食長照市場大餅。

為保障弱勢失能長輩，衛福部依長照服務法訂定長照機構法人條例，1月底公布施行，衛福部再召集專家學者研商細節與執行規定，今發布長照機構法人條例施行細則草案、合併許可辦法草案、設立長照機構之相關限制等六草案。

長照司籌備辦公室專門委員周道君說，實務上可能遇到Ａ機構併掉Ｂ機構，或Ａ、Ｂ機構合併後改Ｃ機構名稱運作。而長照機構法人間的合併運作，不一定是有一方經營不下去，有時合作後，其耗材的採購效率可更好。

新制規定，若同質性長照機構法人要合併，事前應獲董事會過半數決議，合併後30天內應了解受雇人是否願意留用，年資也應被合併後的機構承認。

長照機構法人只要有提供住宿服務，家數以10家為限，床數不得超過2000床；為保障住民，由中央監督的機構法人，其財產規模不得低於3千萬元，由地方政府監督者則不能低於1千萬元。

不過，為鼓勵業者在離島、原住民族地區等長照資源不足區設立住宿機構，就不在家數及床數限制內，也能調降50%的財產規模幅度。

此外，只要年度收入總額達1億元以上的長照機構財團法人，衛福部將指派公正人士作為公益監察人，公益監察人來自產官學界專家，派任時間4年、最長2任，其開會相關費用均由政府支出，避免出現「門神」等不公正問題。

台灣居家服務策略聯盟理事長林金立說，限制住宿機構的家數及床數，可避免以營利為導向的「企業巨獸」壟斷市場。但真正要讓業者願意在資源不足區設點，鼓勵機制仍是補貼或獎勵，例如補貼建築興建費用等，讓業者至少收支打平別賠錢。

林金立預期，我國長照中型組織年度收入總額近年可能達一億元規模，若衛福部訂的公益監察人派免門檻為一億元，有點過低，恐讓原本想轉型為長照機構財團法人的機構卻步，建議再拉高到至少2億元，未達門檻者的財務改用會計師查證制度監督即可。

林金立說，很多保險業者擬以長照機構社團法人進場，而非長照機構財團法人，衛福部也應評估非公益性質的長照機構社團法人派任公益監察人的必要性，避免出現組織治理問題，導致使用服務的民眾權益受損。