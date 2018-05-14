5旅行社組「海灣聯盟」，7島嶼之旅4,899元起

2018-05-14 17:11 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



國旅市場日漸低迷，國內旅遊電商平台易飛網ezfly在立榮航空支持下，宣布結合雄獅、東南、燦星、長汎、和旅等5大旅行社共組「海灣聯盟」，即日起至12月31日推出「立榮假期7大島嶼獨家行程」，「復仇價2天1夜機+酒4,899元起」，並同步於線上7大官網入口及線下近250家實體店面進行串連，力拼7個月內達成海島旅遊7,000 人次目標，同時搶攻每年上看1.8億人次的國民旅遊商機。

據交通部統計顯示，去年國旅僅1.83億人次，是近5年最低。易飛網ezfly總經理周昀生指出，為掃除外界對於國旅市場雪崩的憂心，且呼應觀光局定調的2018海灣旅遊年，以「聯盟」互助模式攜手衝刺國旅，使同業間不再打價格流血戰，也相信「1+1>2」法則才能將國旅市場餅做大。

「海灣聯盟」成員成功整合「1航空公司、5旅行社、1旅遊電商及7大海島獨家行程」，打出「1517 你我一起玩海島」口號，計畫在7個月內衝刺離島觀光達7,000人次。

海灣聯盟立榮假期專案已正式上線，活動至12月31日。立榮假期7大島嶼共有9款獨家行程，包含綠島、蘭嶼、七美、吉貝、小金門、東莒及北竿， 航班彈性，且所有行程一律機+酒+交通接駁，同時囊括在地小旅行，最低4,899元起。旅客欲線上訂購有7種平台可供選擇，或可前往聯盟中任一成員之門市、共計250家可供洽詢。