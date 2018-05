蓋對涼被也能省電?這床被居然可以瞬涼5°C?

2018-05-14 17:05 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



炎夏隨著高溫來到,床寢業者因應日益酷熱的夏季,推出可瞬涼5°C的涼被,大省電費;也有針對寶寶設計可水洗的頭枕,讓寶貝夜夜好眠。

美商3M台灣子公司日前發表3M涼夏被系列,除了強調獨特科技涼感纖維打造瞬涼5°C外,也首度邀請知名設計師聶永真獻出織品設計處女秀。聶永真表示,「設計靈感來自上班族渴望能再賴床10分鐘的小確幸,以簡約馬賽克為元素的Mosaic款,象徵在夢中看到的美景;以不同顏色線條為設計的Spark款,如同夏日煙火般的炫目,讓人捨不得起床」。此外,以紓壓、輕盈的藍色調搭上「不想上班」、「請勿打擾」的織標小巧思,既療愈身心又極具個性。

看好涼感產品抗暑商機,3M歷時兩年研發創新涼感材質,利用親水性纖維的高回潮率調節人體的溫溼度,其吸濕排汗的快乾特性可提高熱逸散,進而達到直降5°C的瞬間接觸涼感。3M消費產品行銷經理洪思蘋表示,其中限量設計師款採用特殊紡絲製程,讓涼感效果恆久有效,即使重複清洗20次之後,瞬間涼感效果仍比一般市售涼感針織商品高出51%、比一般聚酯纖維布料產品高達100%。

除了可瞬涼的涼被,可水洗的床枕也上市!來自台灣的品牌10Days for kids的床寢系列,除了可水洗,還榮獲多項國際品質認證及無毒檢驗,讓寶寶夏日睡得更舒適。