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蓋對涼被也能省電？這床被居然可以瞬涼5°C？

2018-05-14 17:05聯合報 記者羅建怡╱即時報導

炎夏隨著高溫來到，床寢業者因應日益酷熱的夏季，推出可瞬涼5°C的涼被，大省電費；也有針對寶寶設計可水洗的頭枕，讓寶貝夜夜好眠。

美商3M台灣子公司日前發表3M涼夏被系列，除了強調獨特科技涼感纖維打造瞬涼5°C外，也首度邀請知名設計師聶永真獻出織品設計處女秀。聶永真表示，「設計靈感來自上班族渴望能再賴床10分鐘的小確幸，以簡約馬賽克為元素的Mosaic款，象徵在夢中看到的美景；以不同顏色線條為設計的Spark款，如同夏日煙火般的炫目，讓人捨不得起床」。此外，以紓壓、輕盈的藍色調搭上「不想上班」、「請勿打擾」的織標小巧思，既療愈身心又極具個性。

看好涼感產品抗暑商機，3M歷時兩年研發創新涼感材質，利用親水性纖維的高回潮率調節人體的溫溼度，其吸濕排汗的快乾特性可提高熱逸散，進而達到直降5°C的瞬間接觸涼感。3M消費產品行銷經理洪思蘋表示，其中限量設計師款採用特殊紡絲製程，讓涼感效果恆久有效，即使重複清洗20次之後，瞬間涼感效果仍比一般市售涼感針織商品高出51%、比一般聚酯纖維布料產品高達100%。

除了可瞬涼的涼被，可水洗的床枕也上市！來自台灣的品牌10Days for kids的床寢系列，除了可水洗，還榮獲多項國際品質認證及無毒檢驗，讓寶寶夏日睡得更舒適。

來自10Days for kids的「可水洗高透氣嬰兒床枕」，專為嬰幼兒健康成長而研發，延續TENDAYS量身訂做的概念，使用高支撐力透氣減壓棉，經多道工序提高透氣性及排水性，但又保有減壓及舒適功能，經手洗捲收固定後即可放入洗衣機脫水。材質選用天然有機棉，可減少寶寶肌膚接觸有害物質。據了解，有機天然棉需栽種於停止使用化學肥料、農藥，經過3年以上的土地，確保種植過程不會殘留農藥。

3M涼夏被組，Mosaic款以簡約馬賽克為元素，象徵夢中看到的美景。圖／ 3M提...
3M涼夏被組，Mosaic款以簡約馬賽克為元素，象徵夢中看到的美景。圖／ 3M提供
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10Days for kids可水洗高透氣嬰兒枕。圖／10Days for ki...
10Days for kids可水洗高透氣嬰兒枕。圖／10Days for kids提供
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聶永真小確幸

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