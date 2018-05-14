另類紓壓旅遊 醫院飯店合作搶國旅商機
彰化縣彰濱秀傳樂活中心與鹿港的永樂酒店、澄悅商旅異業合作，推國旅卡健康紓壓之旅，希望搶到國旅卡商機，結合瑜珈、音樂催眠引導、芳香照護等課程，提供多元旅遊選擇，讓鹿港文化小鎮能拓展更多旅遊商機。
彰濱秀傳醫院副院長黃靖雅與鹿港永樂酒店董事長林益邦、澄悅商旅董事長黃振業今天在彰濱秀傳簽約「國民旅遊卡合作方案」，提供給國旅卡公務人員優惠樂活旅遊方案。
黃靖雅表示，現代人壓力大，彰濱秀傳高級健檢中心透過心理健康檢測與身心科醫師會談發現，約2成前來健檢的民眾處於憂鬱或焦慮狀態，且幾乎不曾透過任何方式來改善心理狀態，其中不乏是中高階主管或上班族，所以樂活中心提供很多紓壓課程，此次更與飯店業結合，將紓壓課程融入觀光行程中。
林益邦表示，到鹿港可以逛老街、吃小吃美食，住國際級飯店讓大家吃得好、睡得飽，飯店也提供遊客免費搭三輪車遊鹿港風情曲道。
黃振業說，醫療樂活中心能與飯店業者合作，提供身心靈舒展的另類旅遊模式，對鹿港小鎮推動二日遊是另一項亮點。
除了秀傳樂活中心提供正念減壓、印度阿育吠保健、芳香照護SPA、烹飪手作等課程供選擇外，飯店也提供民俗文物館門票、鹿港旗袍體驗等活動，2人2日住宿紓壓方案8000元。
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