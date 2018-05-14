另類紓壓旅遊 醫院飯店合作搶國旅商機

2018-05-14 17:02 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



彰化縣彰濱秀傳樂活中心與鹿港的永樂酒店、澄悅商旅異業合作，推國旅卡健康紓壓之旅，希望搶到國旅卡商機，結合瑜珈、音樂催眠引導、芳香照護等課程，提供多元旅遊選擇，讓鹿港文化小鎮能拓展更多旅遊商機。

彰濱秀傳醫院副院長黃靖雅與鹿港永樂酒店董事長林益邦、澄悅商旅董事長黃振業今天在彰濱秀傳簽約「國民旅遊卡合作方案」，提供給國旅卡公務人員優惠樂活旅遊方案。

黃靖雅表示，現代人壓力大，彰濱秀傳高級健檢中心透過心理健康檢測與身心科醫師會談發現，約2成前來健檢的民眾處於憂鬱或焦慮狀態，且幾乎不曾透過任何方式來改善心理狀態，其中不乏是中高階主管或上班族，所以樂活中心提供很多紓壓課程，此次更與飯店業結合，將紓壓課程融入觀光行程中。

林益邦表示，到鹿港可以逛老街、吃小吃美食，住國際級飯店讓大家吃得好、睡得飽，飯店也提供遊客免費搭三輪車遊鹿港風情曲道。

黃振業說，醫療樂活中心能與飯店業者合作，提供身心靈舒展的另類旅遊模式，對鹿港小鎮推動二日遊是另一項亮點。