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19日瑞芳賞桐趣 打卡送「桐花運動毛巾」

2018-05-14 15:29聯合報 記者吳淑君╱即時報導

新北市瑞芳桐花祭邁入第7個年頭，今年以「桐在瑞芳賞桐趣」為主題，19日上午10時起在四腳亭吉安宮盛大舉辦桐花祭活動，只要在三條賞桐路線與人形看板拍照上傳臉書，並至新北市客家局FB的瑞芳區活動頁面打卡按讚，就可於活動主場整點兌換精美實用的限量「桐花運動毛巾」。

瑞芳區公所陳奇正區長表示，今年的賞桐花路線分別為吉安宮步行到福興宮自然生態健走路線，吉安宮到粗坑口煤窯場，及四腳亭砲台遺址二條路線均可於現場搭免費「賞桐專車」抵達，讓大人小孩都能輕鬆賞桐花。

今年公所打造25吋的桐花大蛋糕要分送民眾，並設有桐花市集，包括在地特色點心、雙溪有機蔬菜、美甲桐花彩繪、客家擂茶體驗等16處美食攤位。

現場有闖關活動，集滿3個章可兌換桐花市集10元賞玩券；公所特別加碼三條賞桐路線前100名民眾再發放25元的賞玩券，讓民眾於桐花市集消費抵用，煤窯及砲台路線前150名走完全程者，在終點還可領取環保便當袋及環保飲料提袋。

最重要的是只要在三條賞桐路線與人形看板拍照上傳臉書並至新北市客家局FB的瑞芳區活動頁面打卡按讚者，就可於活動主場整點兌換精美實用的限量「桐花運動毛巾」。

只要在瑞芳三條賞桐路線與人形看板拍照上傳臉書，並至新北市客家局FB的瑞芳區活動頁...
只要在瑞芳三條賞桐路線與人形看板拍照上傳臉書，並至新北市客家局FB的瑞芳區活動頁面打卡按讚，就可兌換限量桐花運動毛巾。圖／瑞芳區公所提供
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只要在瑞芳三條賞桐路線與人形看板拍照上傳臉書，並至新北市客家局FB的瑞芳區活動頁...
只要在瑞芳三條賞桐路線與人形看板拍照上傳臉書，並至新北市客家局FB的瑞芳區活動頁面打卡按讚，就可兌換限量桐花運動毛巾。圖／瑞芳區公所提供
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只要在瑞芳三條賞桐路線與人形看板拍照上傳臉書，並至新北市客家局FB的瑞芳區活動頁面打卡按讚，就可兌換限量桐花運動毛巾。圖／瑞芳區公所提供
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桐花祭瑞芳

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