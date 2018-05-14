19日瑞芳賞桐趣 打卡送「桐花運動毛巾」

2018-05-14 15:29 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



新北市瑞芳桐花祭邁入第7個年頭，今年以「桐在瑞芳賞桐趣」為主題，19日上午10時起在四腳亭吉安宮盛大舉辦桐花祭活動，只要在三條賞桐路線與人形看板拍照上傳臉書，並至新北市客家局FB的瑞芳區活動頁面打卡按讚，就可於活動主場整點兌換精美實用的限量「桐花運動毛巾」。

瑞芳區公所陳奇正區長表示，今年的賞桐花路線分別為吉安宮步行到福興宮自然生態健走路線，吉安宮到粗坑口煤窯場，及四腳亭砲台遺址二條路線均可於現場搭免費「賞桐專車」抵達，讓大人小孩都能輕鬆賞桐花。

今年公所打造25吋的桐花大蛋糕要分送民眾，並設有桐花市集，包括在地特色點心、雙溪有機蔬菜、美甲桐花彩繪、客家擂茶體驗等16處美食攤位。

現場有闖關活動，集滿3個章可兌換桐花市集10元賞玩券；公所特別加碼三條賞桐路線前100名民眾再發放25元的賞玩券，讓民眾於桐花市集消費抵用，煤窯及砲台路線前150名走完全程者，在終點還可領取環保便當袋及環保飲料提袋。