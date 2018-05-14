台北午後飆35.2度 再創新高

2018-05-14 14:16 中央社 台北14日電



中央氣象局觀測，今天下午1時3分，台北市氣溫飆升到攝氏35.2度，是台北市今年以來新高溫。

根據氣象局統計，今年以來全台最高溫是5月8日，台東大武的37.4度，主要是因為發生焚風。

氣象局說，今天全台悶熱，明天起受西南風影響，會愈來愈熱。

氣象局原本預估今天西半部高溫是34度，18日至20日北部高溫上看35度，不過，今天午後台北市氣溫就超過35度，午後全台多數地區都逾32度。