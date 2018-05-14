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雪崩式降價？ 一家4口周末玩墾丁5000元有找

影／140公斤變75公斤 胖哥減重機場通關竟卡關

2018-05-14 13:58聯合報 記者王昭月╱即時報導

郭姓台商一年半前減重，成功從140公斤減為75公斤，但最近在機場通關時竟然「卡關」！海關人員認為他與護照的相片「人圖不符」，質疑冒用身分。他說明是因為減重才變成現今模樣，但不被接受，最後只好返回醫院請求醫師開具診斷證明，延遲3天才順利出國。

為郭男開診斷證明的義大國際減重中心暨消化外科主任蔡明憲說，30歲的郭男一年半前體重140公斤，平日他作息不正常，有抽菸習慣，更愛吃鹹酥雞，家人擔心他罹患高血脂、痛風、糖尿等心血管疾病，苦口婆心力勸，他才決定減重。

郭男因肥胖身體負擔大，走1、200公尺就氣喘如牛，爬樓梯爬個一層樓也需休息，醫療團隊經評估後，替他做胃縮小術，3天就出院，術後恢復良好，沒有噁心、嘔吐、吃不下等副作用，最大差別是食量變小，過去一餐得吃1、2個便當，現在吃半個三角飯糰就覺得飽。

蔡明憲表示，郭男醫療順從性高，遵照營養師及體適能老師的指導，多攝取高蛋白、纖維素，也認真跑步、游泳運動，一年半後從140公斤減成75公斤，減掉半個人之後，也恢復俊朗模樣。但最近他突然再回醫院，原來是在機場海關被「擋駕」，需要醫師開證明。

郭男告訴醫師，海關人員看了護照照片時，質問他「這不是你吧，與照片不符」，他說破了嘴，對方都不信，海關人員要求他，要不就換照片重辦證件，不然請醫師開證明，他因急著出國，只好找醫師「求救」。

蔡明憲表示，郭男順利通關後，許多大陸友人也覺他判若兩人，笑說也想來台灣減重。

郭男因在機場「卡關」，急找醫師蔡明憲（右）幫他開診斷證明。記者王昭月／翻攝
郭男因在機場「卡關」，急找醫師蔡明憲（右）幫他開診斷證明。記者王昭月／翻攝
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從140公斤減成75公斤的郭男，萬萬沒想到會在機場通關時「卡關」。記者王昭月／翻...
從140公斤減成75公斤的郭男，萬萬沒想到會在機場通關時「卡關」。記者王昭月／翻攝
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郭姓男子體重曾高達140公斤，家人擔心他罹患心血管疾病，他才積極減重。記者王昭月...
郭姓男子體重曾高達140公斤，家人擔心他罹患心血管疾病，他才積極減重。記者王昭月／翻攝
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減重醫師海關

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