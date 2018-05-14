不掉髮、不嘔吐 乳癌抗荷爾蒙治療也可很有生活品質

2018-05-14 09:06 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



ㄧ位59歲女性晚期乳癌患者，因癌細胞轉移至骨頭，在外科手術後，接受一連串的化療、電療、標靶藥物等治療，在抗癌過程中吃盡苦頭，因其癌細胞屬於荷爾蒙受體陽性，目前正接受抗荷爾蒙治療，病情穩定，擔心轉移復發，故每年都會做正子掃描，希望癌細胞繼續休眠，永遠不要醒來。

台灣全癌症病友連線理事長林葳媫指出，在荷爾蒙受體陽性的停經後晚期乳癌治療上，可以分為歐盟、美國等兩大系統，過往的觀點不同，前者傾向採用荷爾蒙治療，盡量少用副作用較強的化療。

不過，少了化療，許多癌友擔心日後復發風險，所幸隨著治療經驗的累積，腫瘤學界已經掌握了容易復發族群，以及復發途徑，即使復發，仍有很多療法可接續治療。

林葳媫說，絕大部分乳癌患者一聽到化療兩字，就會連聯想掉髮、噁心、狂吐等副作用，不少人因此中斷治療，尋求偏方，但對於荷爾蒙受體陽性的停經後晚期乳癌病患來說, 還有抗荷爾蒙治療可選擇，用在復發後的第一線，大幅提升了病人的治療意願。

目前在第一線可使用的荷爾蒙治療藥物有芳香環酶抑制劑以及選擇性雌激素受體調節劑，都可以有不錯的治療成效並延長存活期，「目前還有新的針劑荷爾蒙藥物，它的作用機轉與其他荷爾蒙治療用藥不同，一樣可有效降低疾病惡化風險，為乳癌姊妹提供另一種治療選擇。」林葳媫說。