熱炸！今高溫33度 周四起台北高溫35度

2018-05-14 05:00 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



今起溫度逐漸回升，氣象局表示，今各地高溫可達33度，周四起西半部高溫上看34至35度，尤其大台北地區更要注意高溫炎熱天氣，東半部高溫則約30至33度。

此外，氣象局提醒台東地區周四會有局部地區發生焚風，要留意局部高溫。各地紫外線指數容易達到危險或過量等級以上，請大家注意防曬及補充水分。

氣象局表示，未來一周山區都有午後雷陣雨，明、後兩天東半部地區及北台灣平地午後雷陣雨範圍較大，有局部較大雨勢。