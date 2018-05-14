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空拍機用途變變變 釣客玩家還想出這招

空拍機用途變變變 釣客玩家還想出這招

2018-05-14 11:00聯合報 記者張芮瑜羅建旺／報導

有釣客為了讓釣餌拋得更遠，出動無人機起飛「送餌」。 圖／聯合報系資料照片
有釣客為了讓釣餌拋得更遠，出動無人機起飛「送餌」。 圖／聯合報系資料照片
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空拍機除了是影像處理利器，還可噴農藥、巡水情防水患、查山坡地濫墾；去年，禽流感延燒，空拍機飛上天監控家禽活動力，藉以判斷疫情。最近，宜蘭地區民眾又給它一項新任務－拋釣餌，有釣客不惜成本一次準備兩台空拍機，想來個大豐收。

空拍死鴨沒反應 及時防疫

空拍機用途百百種，除了空拍外，還被用來噴農藥、查山林盜墾。 記者張芮瑜／攝影
空拍機用途百百種，除了空拍外，還被用來噴農藥、查山林盜墾。 記者張芮瑜／攝影
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空拍機用途百百種，農委會林務局農林航空測量所5年前進入山區調查擴墾、盜伐熱點，就開始利用空拍機當作輔助工具，再培訓一批巡山員發展技術，不論山坡地規劃、風災後農作物調查，甚至取締西部違規養殖水禽業，空拍機都發揮了最大功能。

雲林農地被非法開挖成砂石場，檢警出動空拍機，發現面積有6個足球場大，十分驚人。...
雲林農地被非法開挖成砂石場，檢警出動空拍機，發現面積有6個足球場大，十分驚人。 圖／雲林地檢署提供
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雲林沿海地區靠近濁水溪出海口一帶，去年底每天風沙滾滾，成為雲林空汙一大主因，由於濁水溪河口為一望無際砂土與林地，地面查稽不易，環保署出動空拍機，發現隱藏在林地後方的國有地，遭人占用堆放龐大砂土，面積約6個足球場，雲林地檢署展開調查，破獲重大空汙揚塵汙染源。

去年禽流感疫情全台延燒，空拍機也曾立功。嘉義縣政府第一時間出動空拍機，在各鄉鎮養禽場掃描。一般禽鳥類對空拍機都會敏感閃避，只有死亡或活動力不佳的鴨子才會沒有動靜，當時不論空拍機飛多久，地面上卻沒什麼大動靜，相關人員這才驚覺「事情大條了」，因此啟動防範機制，提前部署，避免疫情擴大。

搶救老違建免拆 急找航照

農委會動植物防疫檢疫局去年也利用空拍機，針對禽流感疫區展開地毯式掃描，同時追查是否有其他禽鳥死亡屍體、或潛在的小規模養殖場，在空拍機鳥瞰下，一目了然。

除農政方面應用，台北市長柯文哲去年下令加強拆除違建，不少民眾到農林航空測量所去找航空照片，要舉證自己的房子是1994年前既存違建，避免被市府列入優先拆除。

400米外海拋餌 釣遠釣飽

最近，空拍機被開發出更新的用途，宜蘭縣有釣客為了讓釣餌拋得更遠，出動無人機起飛「送餌」，在釣魚線上綁住餌和石頭，掛在能負重的無人機上，飛到外海後鬆脫掛鉤，讓魚上鉤 。簡姓釣客說，用人力拋餌最多只能拋180公尺遠，空拍機則能將餌送至400公尺以上遠，外海魚種多、魚況佳，不怕魚兒不上鉤。

這樣的情景近來在宜蘭東澳灣一帶常見，不少釣客除了攜帶釣具，更必備滿車無人機豪華設備，還自備「停機坪」。簡姓釣客擁有兩台負重不同的無人機，光花在空拍機設備上就花了10多萬。他表示，過去沒有無人機時，有釣客為了拋餌，曾出動人力游至外海，或用遙控小船，如今有了無人機，好學好操作，效果又好，非常方便。

遙控凌空噴農藥 省時省力

空拍機除空拍外，還被用來噴農藥，可說運用無極限。 圖／莊朝明提供
空拍機除空拍外，還被用來噴農藥，可說運用無極限。 圖／莊朝明提供
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空拍機在宜蘭越來越流行，有農民在秧苗成長過程中，為防稻作罹病蟲害，運用空拍機吊農藥空噴，效率高，比人力快多了。

「好像國外飛機會噴農藥一樣，好先進喔！」宜蘭縣壯圍鄉、冬山鄉年輕農民引進空拍機，掛著農藥噴灑器，低空飛到青翠秧田的上方，開始噴灑，如下霧雨一樣，一公頃的秧田來返幾趟，十多分鐘就完成，資深老農看了很佩服，笑說早年要背著農藥箱在田裡步行噴灑，後來是用幫浦拉管，像消防隊噴水一樣，朝廣大稻田噴，現在空噴，更省人力。

年輕農民說，噴農藥時為避免被反噴回來，誤吸中毒，必須站在上風處；但空曠田裡，風向往往不確定，噴藥時，即使戴上口罩，還是很難受。現在用空拍機噴灑，人站在遠遠的地方遙控，安全多了。

訊號干擾「殉職」 一去不返

空拍機還被用來巡河防汛、查山林盜墾，甚至拋釣魚線。 記者張芮瑜／攝影
空拍機還被用來巡河防汛、查山林盜墾，甚至拋釣魚線。 記者張芮瑜／攝影
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在河防安全巡查方面，空拍機也建大功。「可以看到人看不到角度」，水利署第一河川局轄管的大小河川多，範圍廣，引進空拍機協助巡防，第一河川局秘書賴昱彰說，如果靠人力，要查報堤防基礎有沒有破損裸露、邊坡有沒有被淘空沖刷河床，得耗費很多時間，而且有的角度根本看不到。但空拍機一飛，從上游到出海口，飛一趟全都錄，又可避免人員涉險。

他表示，空拍機幫了很大的忙，現在是局裡必備利器，並成立空拍隊，透過專業課程與實務來訓練操作。

不過，空拍機空拍還是有其風險，墜機「殉職」損失時有耳聞，尤其是訊號被干擾，空拍機就會一去不返，貴森森的機器就這樣沒了。

軍艦軍營離遠點 小心失蹤

簡姓釣客透露，宜蘭東澳灣一帶不時有軍艦出海，軍艦出海時統一屏蔽周邊訊號，他曾經一時未察，出動無人機投餌，怎知無人機就這麼消失訊號，一去不復返。

第一河川局的空拍機也碰到類似情況 ，執行任務時，因風大及訊號干擾，掉進河裡；有次因飛行地點接近營區，可能是訊號干擾，失去蹤影，遍尋不獲。一個禮拜後，一名筍農撿到送還，原來空拍機墜落在竹林裡。

空拍機無人機空拍

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