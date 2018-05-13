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獨／就是不想跟子女同住！ 百歲人瑞獨居樂逍遙

2018-05-13 21:28聯合報 記者鄧桂芬╱即時報導

獨自住在桃園市復興區石門水庫的余姓老鄰長，今年102歲了，儘管住的地方只能用小舢舨出入，沒水、沒電、沒瓦斯，得靠山泉水、蠟燭光及燒柴度日，但他耳清目明，還能種菜、養雞或捕魚吃，會拿沖天炮趕跑獼猴。他寧願自己獨居，也不願跟子女在都市同住。

有渡船業者載客遊湖，每次都會介紹這名老鄰長的傳奇故事，讓不少人對他佩服不已。

在石門水庫開渡船的船長徐振嘉受訪說，過去水庫裡面有100多戶居民，但民國52年的颱風災害，只有老鄰長的家沒被淹毀，其他人陸續搬遷，只有老鄰長覺得住慣了不肯搬，方圓10公里只剩他1戶，因此當上了鄰長。

徐振嘉說，不清楚老鄰長有沒有被地方政府列冊關懷，但老鄰長住家偏遠，沒馬路、沒橋梁，還好子女會回來探望他。他的小舢舨每年也要驗船，大家都會注意他有沒有出現，「而且看屋外有沒有舢舨，就知道老鄰長在不在家。」

陽明大學高齡與健康研究中心教授陳亮恭表示，華人孝道文化，使得很多老人喜歡與子女或親屬同住。他曾參與一項研究調查，利用我國2007年的老人追蹤調查，透過問卷了解2000多名65歲以上老人的生活安排及健康狀況。

陳亮恭說，當時就發現，和子女同住的老人相較，獨居老人的身體功能狀況反而比較健康，倒是在子女家輪流生活的長者健康功能最差。換句話說，長輩能自己獨居，代表他也相對健康；健康較差者，子女也較不可能讓他獨居。

但有不少健康亮紅燈的獨老，是被遺落在政府關懷網之外。在台北市蘭州國宅進行的石頭湯計畫，醫療團隊家家戶戶拜訪就發現，有不少需要長照服務的獨老，其實沒被地方政府列冊關懷，少了社福資源的支持管道。

比台灣老化更嚴重的日本，就曾因獨老變多，有不少不幸猝死在家的獨老，直到發出屍臭才被發現，還因此衍生出「孤獨死現場清掃」行業，或有電力公司發展住宅偵測系統，能源設備太久沒被使用即會通知親屬。

針對日本孤獨死事件，陳亮恭認為，日本的鄰里關係互動其實沒台灣來得好，不少人為了顧形象而不願向外求助，互動也較淡漠，類似事件台灣比較少見。

但為避免獨老因健康功能衰弱所造成的不幸事件，陳亮恭建議長輩平時多參加社交活動，若平常會出席的活動突然沒出席了，鄰里也能早一點發現，及時伸出援手。現在也有高科技穿戴裝置，讓長輩能在發生緊急狀況時對外求助。

日本高齡化社會導致獨居老人不斷增加，「孤獨死」並不少見。歐新社
日本高齡化社會導致獨居老人不斷增加，「孤獨死」並不少見。歐新社
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石門水庫獨居老人老化
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