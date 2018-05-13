獨／獨居老人變少了嗎？ 恐有不少黑數被關懷網絡遺落了

2018-05-13 21:24 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



我國102年老人狀況調查報告，65歲以上獨居者比例為11.1%，但衛福部的「列冊需關懷獨居老人」人數卻是逐年下降，去年僅有4.5萬人，只占65歲以上人口數的1.4%，兩者數據明顯有落差。專家建議政府找出被遺落在關懷網外的獨老黑數，適時提供他們協助。

衛福部社家署副署長陳素春表示，65歲以上獨居，或同住者無照顧能力，當無直系血親卑親屬或該親屬未居住同縣市者，就是所謂的獨居老人。

地方政府會先訪視獨老，評估需不需列冊關懷，再結合民間志工人力，提供電話問安、關懷訪視、居家服務、送餐服務或陪同就醫等服務。若有安全考量，則補助安裝緊急救援裝置，和地方警政單位系統連線。每半年會重評一次。

陳素春說，每縣市關懷獨老的方式不盡相同，以台北市為例，會將需關懷的獨老依危機分級，高危機者每月訪視2次，中危機者每月訪視1次，低危機者則是不定期訪視，但每月至少電話問安1次。

不過，據衛福部統計，我國被列冊關懷的獨老，18年來少了8234人，去年剩4.5萬人。

且依去年統計，列冊關懷的獨老人數前三名縣市，依序為高雄市、台北市及基隆市，約3700至4800人不等。最多需關懷的獨老鄉鎮市區，則以台北市萬華區1080人最多，全台也僅該區破千人。

對比我國老人狀況調查報告，65歲以上的家庭組成，民國98年的獨居比例為9.2%，102年上升至11.1%，顯見比例是在增加。

陳素春解釋，列冊關懷的獨老人數下降，可能是過去照顧網絡不足，獨老一人住很辛苦，但現在全台有2900多個社區關懷據點，照顧網絡綿密許多，有的獨老認為自己可照顧自己，不願被列冊，也有人不喜被打擾、拒絕關懷。

陽明大學高齡與健康研究中心教授陳亮恭也說，許多榮民沒配偶，過去獨居者較多，但隨死亡或接受退輔會安置進榮民之家，使榮民從最多獨居人數1萬多人，逐年減至去年的2200多人，也是列冊關懷的獨老人數變少的原因。